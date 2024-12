Libri per bambini - Un viaggio nella vita di MOZART

UN VIAGGIO NELLA VITA DI MOZART PER CELEBRARE L’INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE SCALIGERA

Il libro di Quelle Histoire offre uno straordinario ritratto del genio musicale e del suo tempo, arricchito da illustrazioni, giochi e quiz, per far scoprire ai più piccoli, divertendosi, la vita e la musica di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi

In occasione dell'apertura della nuova stagione del Teatro alla Scala, la cui serata inaugurale si tiene ogni anno il 7 dicembre, la casa editrice Quelle Histoire – leader in Francia nella pubblicazione di libri storici per bambini e bambine – invita i più piccoli a scoprire uno dei più grandi geni della musica, Wolfgang Amadeus Mozart, per il quale Milano fu una tappa fondamentale, avendo debuttato al Teatro Regio Ducale, precursore dell’attuale Scala, all’età di 14 anni.

Con un racconto affascinante e accessibile, la biografia di Mozart ripercorrere gli aspetti salienti della sua vita e si propone di avvicinare i giovani lettori alla sua straordinaria carriera caratterizzata da numerosi viaggi, come quelli in Italia e a Milano. Nato il 27 gennaio 1756 a Salisburgo e figlio di Leopold Mozart, un rinomato compositore e insegnante di musica, il giovane Amadeus mostra fin da subito un talento fuori dal comune. Suona il clavicembalo prima ancora di saper leggere, scrivere e contare, e a soli 6 anni inizia a comporre le sue prime opere musicali. Il padre Leopold decide di portare Amadeus, ancora piccolissimo, e la sorella a esibirsi nelle principali capitali europee: da Parigi a Londra, passando per Roma e Vienna, i concerti dei due bambini prodigio riscuotono un enorme successo, suscitando l'ammirazione di re, regine e grandi compositori dell'epoca.

In breve tempo, il piccolo Amadeus diventa una vera e propria star, riconosciuto in tutta Europa per la sua straordinaria abilità musicale e il suo spirito innovativo. Durante i suoi viaggi il giovane musicista instaura un legame speciale con l’Italia, in particolare Milano, dove lascia un’impronta indelebile. Nel 1769, all’età di 13 anni, Amadeus giunge in Italia per la prima volta: è l’inizio di un amore profondo per il Belpaese. Durante i suoi soggiorni italiani visita le più importanti corti, si esibisce con grande successo e incontra i maggiori compositori dell’epoca, che hanno influenzato profondamente il suo stile musicale. Milano diventa una tappa fondamentale della sua carriera: qui, nel 1770, debutta al Teatro Regio Ducale con l’opera Mitridate, re di Ponto, composta su commissione per il pubblico milanese. Il successo è straordinario, tanto che il giovane Amadeus torna nella città lombarda nel 1771 e nel 1772 per altri progetti musicali, tra cui la composizione di Ascanio in Alba e Lucio Silla.

Finita la tournée, Amadeus diventa il primo musicista “libero”, senza un datore di lavoro, e insegnante privato di musica per famiglie ricche. Trascorre diversi anni a Vienna, dove incontra la sua futura moglie, Constanze Weber, con cui avrà sei figli. Nel frattempo, continua a comporre innumerevoli sonate, concerti, sinfonie e meravigliose opere come Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte e Il flauto magico, fino a quando, il 5 dicembre 1791, si spegne a causa di una grave malattia all’età di 35 anni.

In questa biografia, alla ricostruzione accurata degli avvenimenti storici si unisce un racconto vivace – arricchito da immagini – che esplora la storia personale di Mozart, rivelando la sua personalità, le passioni che hanno accompagnato la sua vita oltre la musica e gli aspetti della sua sfera affettiva e familiare. Un viaggio emozionante pensato per avvicinare le nuove generazioni al genio senza tempo di Wolfgang Amadeus Mozart.

Distribuiti da ALI nelle librerie italiane e disponibili su Amazon, i libri Quelle Histoire, scritti e illustrati in chiave “kids” con una formula di edutainment unica nel suo genere, sono in grado di rendere divertente ed efficace l'apprendimento ai più piccoli. Caratterizzati da una grafica originale, distintiva, moderna e colorata, vero marchio di fabbrica della casa editrice, e pensati in particolare per bambini che frequentano la scuola elementare, i racconti sono scritti con uno stile narrativo semplice e immediato, accompagnati da illustrazioni moderne, mappe, linee del tempo e giochi educativi. Inoltre, i volumi Quelle Histoire allenano i più piccoli ad analizzare i vari periodici storici e le vite dei diversi personaggi, aiutandoli a creare in autonomia delle mappe storico-temporali utili all’apprendimento. Racconti che danno vita a un mondo abitato da protagonisti che fanno scattare nei bambini un’istantanea simpatia ed empatia, permettendo loro di viaggiare nella storia e nelle storie.

Tutte le edizioni per l'Italia sono a cura di Erika Gualandri. Le illustrazioni sono realizzate da un team di grafici e designer che seguono lo stile creato appositamente per la collana da Bruno Wennagel, co-fondatore di Quelle Histoire insieme ad Albin Queru.

