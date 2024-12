Coppa Italia 2024/25: ottavi di finale, programma, tabellone e dove vederla

La Coppa Italia 2024/25 entra nel vivo con gli ottavi di finale, che vedranno protagoniste le principali squadre di Serie A. Le sfide si svolgeranno in due tranche: la prima dal 3 al 5 dicembre 2024 e la seconda dal 17 al 19 dicembre 2024.

- Martedì 3 dicembre:

Bologna vs. Monza: ore 18:30

Milan vs. Sassuolo: ore 21:00

Mercoledì 4 dicembre: Fiorentina vs. Empoli: ore 21:00

Giovedì 5 dicembre: Lazio vs. Napoli: ore 21:00

Martedì 17 dicembre: Juventus vs. Cagliari: ore 21:00

Mercoledì 18 dicembre: Atalanta vs. Cesena: ore 18:30 Roma vs. Sampdoria: ore 21:00

Giovedì 19 dicembre: Inter vs. Udinese: ore 21:00



Dove Vedere le Partite:

Tutte le partite degli ottavi di finale saranno trasmesse in esclusiva e in chiaro sui canali Mediaset. In particolare, le sfide saranno visibili su Italia 1 e disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Possibili Incroci nei Quarti di Finale:

Il tabellone della Coppa Italia prevede che:

La vincente di Juventus vs. Cagliari affronterà la vincente di Fiorentina vs. Empoli.

La vincente di Atalanta vs. Cesena sfiderà la vincente di Bologna vs. Monza.

La vincente di Milan vs. Sassuolo incontrerà la vincente di Roma vs. Sampdoria.

La vincente di Lazio vs. Napoli se la vedrà con la vincente di Inter vs. Udinese.

Questo schema potrebbe portare a incontri di grande interesse nei quarti di finale, aumentando l'attesa per le prossime fasi del torneo. Per rimanere aggiornato su eventuali variazioni di programma o ulteriori dettagli, è consigliabile consultare le fonti ufficiali o i palinsesti Mediaset.

