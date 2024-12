Incendio in abitazione a Milano: un morto e un ferito grave

Un incendio scoppiato nelle prime ore del mattino in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Roma 97, a Bresso, Milano, ha causato un morto e un ferito grave. La vittima, un uomo di 60 anni di origini italiane, viveva insieme a due fratelli. Uno di loro è riuscito a mettersi in salvo al momento dello scoppio delle fiamme, mentre l'altro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

L'incendio ha richiesto l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate nel locale cucina per cause ancora da accertare.

