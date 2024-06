IT-alert - in arrivo nuovi test in due regioni: quando e rischi specifici

Coinvolte le regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Attualità - IT-alert, in arrivo nuovi messaggi di prova. Dal 25 giugno al 3 luglio serie di test finalizzati a perfezionare l'uso per gli scenari di incidente industriale rilevante e collasso dighe. Coinvolte le regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. "Il sistema è già in esercizio dal 13 febbraio 2024 per i rischi oggetto del test ma, al fine di ottimizzarne l’operatività, è necessario procedere comunque a dei test periodici. Si tratta di test essenziali non solo a perfezionare la tecnologia in uso ma anche per tenere alta l’attenzione sui relativi rischi e aumentare la consapevolezza della popolazione", si legge sul sito. "Qualora l’utente dovesse ricevere un messaggio IT-alert che riporta la parola 'TEST', questo indicherà che è in corso una verifica della funzionalità del sistema, necessaria per avere la sicurezza che, nell’eventualità di una reale emergenza, i messaggi vengano effettivamente trasmessi dalle celle telefoniche e ricevuti dai dispositivi presenti nelle aree interessate.

È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi

Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST Mentre per lo scenario di collasso di una grande diga sarà: TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST Nei giorni dei test, dall’homepage del sito (it-alert.i

t/it/) si accederà a una pagina dedicata dove sarà possibile visionare il testo del messaggio che arriverebbe in caso di pericolo reale e il link al questionario che i cittadini nei territori coinvolti sono invitati a compilare, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica. Il messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree target, secondo il seguente calendario: 25 giugno 2024 Lombardia - INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE Ore 9 - A2A AMBIENTE S.P.A., Corteolona (PV) Ore 10 - ENI S.P.A., Sannazzaro de Burgondi (PV) Ore 11 - SICOR S.R.L., Villanterio (PV) Ore 12 - Innocenti Depositi, Lodi 26 giugno 2024 Friuli-Venezia Giulia – COLLASSO DIGA Ore 12 - Diga del Tul, Pordenone Provincia Autonoma di Trento – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE (rinviato a data da definire) FIRMIN SPA, Trento 27 giugno 2024 Lombardia – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE Ore 9 - Mariani s.r.l.,

Lodi Ore 10 - Autotrasporti Corsini, Tavazzano con Villavesco (LO) Ore 11 - Nord Chemical Products, Guardamiglio (LO) Ore 12 - Number 1 Logictics, Secugnago (LO) 3 luglio 2024 Lombardia – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE Ore 9 - Italmach Chemical Spa, Arese (MI) Ore 10 - Industriale Ese Srl, Arluno (MI) Ore 11 - Olon Spa, Rodano (MI) Ore 12 - RAINOLDI S.R.L., Levate (BG)