Alessandro Basciano: Giustizia è stata fatta, la verità è emersa

Alessandro Basciano, noto influencer e deejay di 35 anni, è stato rilasciato dal carcere di San Vittore dopo essere stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna, Sophie Codegoni. All'uscita dal carcere, Basciano ha dichiarato: "Giustizia è stata fatta, almeno nel senso che ora è chiara la mia estraneità ai fatti. Dall'ordinanza che dispone la revoca della misura cautelare emerge come le menzogne vengano a galla. Ora chi ha mentito pagherà le conseguenze nelle opportune sedi".

Visibilmente sollevato, ha aggiunto: "Sto benissimo, non avendo fatto niente sto alla grande". Accolto da un gruppo di amici, Basciano ha espresso il desiderio di raccontare la sua versione dei fatti: "La prima cosa che farò? Dire la verità su tutto un anno intero".

L'ordinanza di revoca della misura cautelare si riferisce a una querela presentata e successivamente ritirata da Sophie Codegoni nel dicembre 2023. Basciano ha spiegato: "Lei è venuta a convivere con me e ci sono state tante circostanze quest’estate in cui cercava di ritornare insieme". Ha inoltre sottolineato che, nonostante il ritiro della querela, il procedimento è proseguito d'ufficio.

Riguardo alle accuse, Basciano ha affermato: "Tra le mille colpe che ho c'è quella di averle regalato una borsa Chanel da 10mila euro. Pensi dove sono finito". Ha poi aggiunto che, dopo l'interrogatorio in carcere, la giudice per le indagini preliminari Anna Magelli ha disposto immediatamente la sua liberazione, indicando l'assenza di elementi a suo carico.

Basciano ha concluso annunciando l'intenzione di rivelare ulteriori dettagli nelle sedi opportune: "Nelle sedi opportune dirò tutta la verità di un anno a questa parte, di tutti gli abusi e di tutto quello che ho passato fino a 5 giorni fa, quando lei ha ricevuto una borsa da 10mila euro con tanto di lettera".

