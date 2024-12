IL FINALE DELLA STAGIONE 1 DI ‘ORIZZONTI POKÉMON’ È DISPONIBILE SU BOING

The Pokémon Company International ha annunciato che gli ultimi episodi della prima stagione della serie Orizzonti Pokémon saranno disponibili da oggi in Italia su Boing.Gli appassionati potranno seguire le vicende dei due protagonisti, Liko e Roy, che insieme ai rispettivi compagni Pokémon Sprigatito e Fuecoco, e con l’aiuto di Friede, Capitan Pikachu e gli altri Locomonauti, lottano contro gli Esploratori e affrontano il Rayquaza nero. Un nuovissimo trailer della serie Orizzonti Pokémon farà pregustare le straordinarie avventure che li attendono.

Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=Q6ujHqD9hbM E per coloro che ancora non hanno visto questa nuova serie animata, gli episodi precedenti della prima stagione sono disponibili sulla Boing App!Per ulteriori informazioni sulla disponibilità degli episodi di questa serie, consulta la Boing App e la pagina https://horizons.pokemon.com/ it-it/ .

Pokémon: nuovo record mondiale con unboxing epico! - I FAN DEI POKÉMON BATTONO IL TITOLO DEL GUINNESS WORLD RECORDS™ CON UNA MARATONA DI UNBOXING DI OLTRE 20.000.CARTE30 super fan hanno aiutato Pokémon a battere il record per l’unboxing più lungo in diretta (video), celebrando l’uscita dell’espansione del Gioco di Carte Collezionabili Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti.

Recensione Pokémon Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti - Pokémon Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti è un’espansione brillante e dinamica del gioco di carte collezionabili Pokémon (GCC), che arricchisce ulteriormente il panorama competitivo e collezionistico del franchise. Rilasciata come parte del ciclo di espansioni della serie Scarlatto e Violetto, questa collezione introduce carte potenti, design accattivanti e strategie innovative che catturano l’attenzione sia dei veterani che dei nuovi giocatori.

EVENTO RAID SU POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO - É IN ARRIVO UN EVENTO RAID TERACRISTAL CON RAYQUAZA CROMATICO SU POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTOSono stati annunciati anche eventi comparsa massiccia a tema e ulteriori Raid Teracristal, accompagnati da un'infografica che celebra l'impegno e le avventure dei giocatori sin dall'uscita del gioco.