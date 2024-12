Ucraina, Scholz a kiev: 650 milioni di euro di nuovi aiuti militari

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato un pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina del valore di 650 milioni di euro durante una visita a sorpresa a Kiev. Scholz, arrivato in treno, ha descritto il suo viaggio come un segno di solidarietà con un Paese che resiste da oltre 1.000 giorni all'aggressione russa. In un post su X, l'ex Twitter, ha dichiarato: "Stasera sono andato a Kiev attraversando un Paese in guerra".

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, durante un incontro con la controparte cinese Wang Yi a Pechino, ha ribadito che il conflitto russo-ucraino rappresenta una sfida cruciale per la sicurezza europea. Baerbock ha sottolineato come l’interconnessione tra la sicurezza in Europa e Asia sia evidenziata dal coinvolgimento della Corea del Nord nella crisi.

Nella notte, l’Ucraina è stata colpita da una massiccia ondata di attacchi con droni russi, che hanno lanciato 110 velivoli contro diverse regioni del Paese. Gli attacchi hanno provocato un morto e tre feriti a Ternopil, città dell’Ucraina occidentale lontana dalla linea del fronte. L’aeronautica ucraina ha riferito di aver abbattuto 52 droni, mentre 50 sono scomparsi dai radar. La difesa russa ha dichiarato di aver distrutto 15 droni ucraini nelle aree confinanti.

A Ternopil, un drone ha colpito un edificio residenziale, causando un incendio che ha coinvolto più piani. Il sindaco della città, Serhiy Nadal, ha riferito che circa 100 residenti sono stati evacuati. Le squadre di emergenza hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e assistere i feriti, che stanno ricevendo cure intensive. Rifugi temporanei sono stati allestiti per gli sfollati. Ternopil, città di circa 225.000 abitanti, è solitamente fuori dal raggio delle offensive russe.

