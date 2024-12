Zelensky: adesione completa dell'Ucraina alla NATO essenziale per la sopravvivenza

L'adesione dell'Ucraina alla NATO è cruciale per la sua sopravvivenza, afferma il presidente Volodymyr Zelensky. Egli sottolinea che l'invito deve riguardare l'intero territorio ucraino, poiché un'adesione parziale implicherebbe il riconoscimento delle aree occupate come non ucraine. Zelensky ribadisce che l'Ucraina non accetterà mai una tale proposta.

Pur comprendendo la riluttanza dei membri della NATO a coinvolgersi direttamente nel conflitto, Zelensky insiste sulla necessità di garanzie di sicurezza e di un maggiore supporto militare per difendersi prima di qualsiasi negoziato con la Russia. Egli chiarisce che l'Ucraina non ha mai richiesto l'invio di truppe straniere sul suo territorio, poiché ciò potrebbe compromettere il sostegno degli alleati.

Zelensky ha suggerito che l'offerta di adesione alla NATO per le aree sotto controllo ucraino potrebbe porre fine alla fase attiva della guerra, con l'obiettivo di recuperare diplomaticamente i territori occupati in seguito. Tuttavia, ha precisato che qualsiasi invito deve coprire l'intero territorio riconosciuto internazionalmente.

La Russia, nel frattempo, continua a ricevere supporto da alleati come la Corea del Nord, che ha inviato migliaia di soldati per sostenere le operazioni russe. Zelensky esprime frustrazione per il fatto che, mentre la Russia beneficia di tali alleanze, l'Ucraina combatte da sola sul campo.

Il presidente Zelensky ritiene che l'adesione completa dell'Ucraina alla NATO sia essenziale per la sicurezza e l'integrità territoriale del paese, e continua a sollecitare il sostegno internazionale per raggiungere questo obiettivo.

Ucraina, Kaja Kallas e Antonio Costa a Kiev: Ue conferma pieno sostegno nel primo giorno di mandato - La nuova alta rappresentante della politica estera dell'Unione europea (Ue), Kaja Kallas, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, hanno visitato Kiev nel loro primo giorno di mandato. L'iniziativa rappresenta un gesto altamente simbolico per ribadire l'impegno dell'Ue al fianco dell'Ucraina.

Il piano di pace Usa per Ucraina e Russia proposto da Kellogg durante la presidenza Trump - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato il generale in pensione Keith Kellogg come inviato speciale per l'Ucraina e la Russia, con l'obiettivo di porre fine al conflitto in corso tra i due Paesi. Kellogg, 80 anni, ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto del Consiglio di Sicurezza Nazionale durante il primo mandato di Trump e ha una lunga carriera militare alle spalle.

Zelensky apre al cessate il fuoco: NATO come condizione per la sicurezza dell'Ucraina - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la disponibilità a negoziare un cessate il fuoco con la Russia, a condizione che i territori sotto il controllo di Kiev siano posti "sotto l'ombrello della NATO". Questa protezione consentirebbe all'Ucraina di avviare trattative diplomatiche per il recupero delle regioni occupate, tra cui Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk, attualmente parzialmente controllate da Mosca e considerate annesse dalla Russia.