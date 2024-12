Genova, uomo cade in mare dal traghetto: ricerche in corso

A Genova sono in corso le ricerche di un uomo di nazionalità tedesca, caduto in mare questa mattina dal traghetto Moby Tommy. L'incidente è avvenuto a circa dieci miglia dalla costa genovese, mentre la nave era in rotta verso Porto Torres. Le operazioni di ricerca coinvolgono la capitaneria di porto, i vigili del fuoco, con il supporto di un elicottero e di una motobarca. Nonostante gli sforzi, finora le ricerche non hanno dato esito positivo. Secondo le prime informazioni, l'uomo potrebbe essersi gettato volontariamente in mare.

Tragedia in autostrada: bambina di 9 anni muore durante il viaggio verso l'ospedale Gaslini di Genova - Una tragica fatalità ha colpito una famiglia calabrese in viaggio verso Genova. Una bambina di 9 anni è deceduta improvvisamente mentre si trovava in auto con i genitori, diretti all'ospedale Gaslini per una visita di controllo. Il dramma si è consumato nei pressi di Arezzo, quando la piccola ha accusato un malore improvviso.

Frecciargento Roma-Genova parte con 50 minuti di anticipo: Salvini chiede spiegazioni - Il treno Frecciargento 8556, programmato per partire da Roma Termini alle 16:20 con destinazione Genova Piazza Principe, è partito alle 15:30, con un anticipo di 50 minuti rispetto all'orario previsto. Questo evento ha suscitato numerose polemiche e richieste di chiarimenti da parte delle autorità competenti.

Capotreno accoltellato a Genova: il 21enne arrestato afferma di essere stato colpito con un manganello - Il 4 novembre 2024, presso la stazione di Genova Rivarolo, il capotreno Rosario Ventura è stato accoltellato durante il controllo dei biglietti a bordo di un treno regionale diretto a Busalla. L'aggressore, Fares Kamel Salem Alshahhat, un 21enne di origine egiziana, è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.