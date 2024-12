Fallo killer di Gregore e trionfo storico del Botafogo in Copa Libertadores

La finale della Copa Libertadores 2024 tra Atlético Mineiro e Botafogo, disputata allo Stadio Monumental di Buenos Aires, sarà ricordata non solo per il trionfo storico del Botafogo, ma anche per un episodio controverso avvenuto nei primi istanti di gioco. Dopo appena 33 secondi dal fischio d'inizio, il centrocampista Gregore è stato espulso per un intervento pericoloso su Fausto Vera, colpendolo al volto con un calcio.

Nonostante l'inferiorità numerica per quasi l'intera partita, il Botafogo ha mostrato determinazione e resilienza. Al 35° minuto, Luiz Henrique ha sbloccato il risultato, seguito da un rigore trasformato da Alex Telles nove minuti dopo. L'Atlético Mineiro ha accorciato le distanze all'inizio del secondo tempo con un colpo di testa di Eduardo Vargas su assist di Hulk. Tuttavia, la difesa del Botafogo ha retto, e nel recupero Junior Santos ha sigillato il 3-1 finale.

Questo successo segna il primo titolo di Copa Libertadores nella storia del Botafogo, garantendo al club la partecipazione alla Coppa Intercontinentale FIFA 2024, al Mondiale per Club FIFA 2025 e alla Recopa Sudamericana 2025.

Migliorare e proteggere il tuo business online? Fallo con un Hosting Wordpress Security First! - Avere un sito web veloce e sicuro è assolutamente fondamentale nel mondo del business di oggi. Immaginate un sito dal design accattivante ma che impiega più di 4 o 5 secondi a caricarsi: l’utente non aspetterà e si sposterà subito verso altri lidi, probabilmente della concorrenza.