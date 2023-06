Migliorare e proteggere il tuo business online? Fallo con un Hosting Wordpress Security First!

Avere un sito web veloce e sicuro è assolutamente fondamentale nel mondo del business di oggi. Immaginate un sito dal design accattivante ma che impiega più di 4 o 5 secondi a caricarsi: l’utente non aspetterà e si sposterà subito verso altri lidi, probabilmente della concorrenza. Oppure, un sito esposto a varie minacce e rischi di sicurezza potrebbero compromettere la sua integrità e la privacy degli utenti.

Come fare quindi ad unire importanti caratteristiche come velocità e sicurezza, e garantire entrambe al proprio progetto web? Un buon punto di partenza è optare per un valido hosting, come l’hosting ottimizzato per WordPress di Shellrent. WordPress è il content management system più famoso al mondo, apprezzato e diffuso sia per la sua facilità d’utilizzo sia per l’ampia manovra di personalizzazione. Ma non basta, perché occorre affidarsi a dei professionisti specializzati nell’hosting sicuro, in grado di implementare elevati protocolli di sicurezza.

Shellrent risponde pienamente alle caratteristiche che cercate: si tratta di un hosting provider italiano con sede a Vicenza, con oltre 15 anni di esperienza. Offre servizi come registrazione dei domini, posta elettronica, posta certificata PEC, licenze, soluzioni in cloud, server dedicati e piani di hosting in grado di garantire sicurezza e performance elevate. I servizi di Shellrent si combinano alla perfezione con WordPress, assicurando la sicurezza e le prestazioni ideali per qualsiasi progetto, da semplici blog agli e-commerce.

Esploriamo ora in modo approfondito una questione fondamentale: quanto è importante, oggi, accertarsi della sicurezza del proprio servizio di Hosting WordPress ?

Hosting WordPress e Shellrent per la tua sicurezza online

I dati relativi alla cyber security in Italia nell’ultimo anno sono semplicemente allarmanti: lo studio di Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica) ci rivela che siamo tutti nel mirino degli hacker, con numeri relativi agli attacchi hacker saliti del +169%. Sono ormai molti, purtroppo, gli hacker che si adoperano per “bucare” un sito aziendale, governativo, di assicurazioni, di viaggi, di consulenze, fino alle piccole medie imprese e ai professionisti. La maggior parte di questi attacchi, purtroppo, ha prodotto danni molto gravi nell’80% dei casi. In tante di queste situazioni le piccole e medie imprese, avendo backup poco aggiornati (o non avendoli affatto) hanno rischiato di perdere anni di lavoro e di dati immagazzinati. Ecco perché, oggi, garantirsi uno spazio web innanzitutto sicuro oltre che efficiente è un passo ormai imprescindibile per non rischiare di incorrere in tali spiacevoli casi. Come tutelarsi per non finire nel mirino degli hacker?

Abbiamo detto che WordPress è sicuramente il più rinomato dei CMS presenti sul mercato grazie alla vasta quantità di plugin che permettono di creare un sito performante, veloce, in grado di attirare e fidelizzare i clienti. Rivolgersi a Shellrent è il primo passo per rendere il vostro hosting WordPress ancora più sicuro e al riparo da attacchi malware. Shellrent è infatti il primo hosting italiano Security First, in cui ogni processo e ogni miglioria ha come scopo primario la totale sicurezza del cliente.

Shellrent offre servizi innovativi, come il servizio di Disaster Recovery. Avete presente quelle situazioni estreme alle quali nessuno in azienda pensa mai? Shellrent ci pensa, e ha studiato un servizio ad hoc per aiutare le aziende o privati ad avere un piano in situazioni di emergenza. Il Disaster Recovery permette di salvare copie di backup dei dati aziendali in tempo reale e ad oltre 1000 km di distanza, pronte per essere ripristinate proprio quando altrimenti si perderebbe tutto.

Quanto costa un Hosting WordPress Security First?



Rivolgendovi a Shellrent avrete a disposizione un Hosting WordPress Security First, ottimizzato e fatto su misura per le esigenze della vostra azienda. Quanto può costare un servizio del genere? Può essere economico o addirittura gratuito!

Esatto, proprio così. Di tanto in tanto, infatti, Shellrent offre vantaggiose promozioni sul proprio catalogo, che costituiscono autentiche opportunità per ottenere un servizio di hosting sicuro e di qualità superiore, anche con un budget limitato. Si tratta di una strategia commerciale attuata dall’hosting provider ben precisa, che ha un duplice scopo: allargare la propria clientela e, al contempo, permettere a più aziende - anche le più piccole - di mettersi al riparo dalle insidie che corrono sul web.

Grazie alla semplice iscrizione alla newsletter di Shellrent potrete approfittare degli sconti e aderire ad una delle promozioni, che possono arrivare fino addirittura al 100% di sconto. La newsletter è mensile e la promozione dura un mese, per lasciare spazio a quella successiva.

L’offerta relativa all’Hosting WordPress Security First scontata del 100% potrebbe essere il mese prossimo o magari tra due: affidati a Shellrent e a WordPress per far crescere il tuo business anche online, nel modo più sicuro!

Altre News per: migliorareproteggerebusinessonlinefallohostingwordpress