Sorrento, 18enne aggredito dal branco per difendere un amico: sei arresti

Un giovane di 18 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di sei ragazzi per aver difeso un amico e una ragazza, ex fidanzata di uno degli aggressori. L’episodio, avvenuto la sera del 16 ottobre, ha portato il ragazzo in ospedale, dove è ancora ricoverato per le gravi ferite subite. Gli aggressori, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono tutti originari della Penisola Sorrentina.

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di arresto emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura diretta da Nunzio Fragliasso. I sei giovani sono accusati di lesioni personali gravi, aggravate dalla partecipazione di più persone, in un numero superiore a cinque.

Secondo le indagini, il pestaggio sarebbe stato motivato dal tentativo del 18enne di difendere la ragazza e il suo amico dall’ex fidanzato della giovane, che avrebbe orchestrato l’aggressione. Dopo le formalità di rito, i sei sono stati posti agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni.

