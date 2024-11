Marcell Jacobs riabbraccia il padre dopo 16 anni: I miracoli esistono, dice la madre

Marcell Jacobs, velocista italiano e campione olimpico nei 100 metri e nella 4x100 a Tokyo 2020, ha incontrato suo padre Lamont dopo 16 anni di lontananza. La separazione risale a poco dopo la nascita dell’atleta, quando Lamont, militare texano, lasciò la famiglia per servire in Corea. Dopo anni di rapporti difficili, la famiglia si è riunita durante le celebrazioni del Ringraziamento a Kingsland, in Georgia, dove Jacobs si è trasferito per allenarsi in vista delle prossime competizioni.

Il commovente momento è stato condiviso sui social dalla madre di Jacobs, Viviana Masini. In una foto pubblicata su Instagram, Jacobs appare abbracciato al padre con in braccio uno dei suoi figli. Viviana ha espresso tutta la sua emozione nel post, scrivendo: "Questo è il risultato della pazienza, dell'amore verso un ideale di famiglia e del credere che tutto è possibile. Oggi più che mai credo nei miracoli".

Jacobs ha trascorso la giornata insieme alla moglie Nicole Daza, i loro figli Anthony e Meghan, e i suoi genitori, Viviana e Lamont, in un’atmosfera di ritrovata serenità familiare. Un momento speciale che segna una nuova pagina nella vita personale dell'atleta, celebrato con gioia e lacrime di commozione.

