M5S, Conte: avrei telefonato a Putin per fermare la guerra

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato che, se fosse stato al governo, avrebbe contattato ripetutamente il presidente russo Vladimir Putin per persuaderlo a negoziare e a rinunciare all'aggressione in Ucraina. Queste affermazioni sono state fatte durante gli Stati Generali della Ripartenza a Bologna.

Conte ha criticato la censura del Parlamento Europeo nei confronti del cancelliere tedesco Olaf Scholz per la sua recente telefonata con Putin, definendola "scandalosa". Ha sottolineato che, pur condannando l'aggressione russa, si è creata una narrativa che promuove un'escalation militare continua, dove ogni voce dissenziente viene emarginata.

Il leader del M5S ha ribadito l'importanza di perseguire una soluzione negoziale per evitare un conflitto globale, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo con la Russia per garantire la sicurezza internazionale.

