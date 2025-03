Putin propone un governo provvisorio in Ucraina per favorire la pace

Il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito l'istituzione di un'amministrazione temporanea in Ucraina, sotto l'egida delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, di paesi europei e di altri alleati, per organizzare nuove elezioni e negoziare un trattato di pace. Durante una visita a Murmansk, Putin ha espresso la disponibilità della Russia a collaborare con qualsiasi partner per raggiungere un accordo.

Putin ha evidenziato che le forze armate russe mantengono l'iniziativa strategica lungo l'intera linea del fronte e ha dichiarato che le regioni di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia sono sotto controllo russo per oltre il 70%. Ha inoltre sottolineato che la Russia non intende rinunciare ai territori acquisiti.

Il presidente russo ha affermato che il suo omologo statunitense Donald Trump desidera sinceramente la fine del conflitto e ha espresso apertura alla collaborazione con l'Europa, pur criticando l'atteggiamento incoerente di alcuni paesi europei. Putin ha anche menzionato la disponibilità a lavorare con altri attori internazionali, inclusi i paesi BRICS e la Corea del Nord, per risolvere il conflitto ucraino.

Secondo Putin, un ostacolo significativo ai negoziati è rappresentato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che considera illegittimo a causa della mancata realizzazione di elezioni durante la legge marziale. Pertanto, suggerisce la formazione di un governo provvisorio in Ucraina per facilitare lo svolgimento di elezioni democratiche e instaurare un governo capace e legittimato dal popolo, con cui avviare trattative di pace.

La NATO avverte Putin: Reazione devastante in caso di attacco alla Polonia o ad altri alleati - Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che qualsiasi attacco della Russia alla Polonia o a un altro paese alleato provocherebbe una risposta devastante da parte dell'Alleanza. Durante una conferenza stampa congiunta a Varsavia con il Primo Ministro polacco Donald Tusk, Rutte ha sottolineato che questo messaggio deve essere chiaro al Presidente russo Vladimir Putin e a chiunque intenda minacciare la NATO.

Ucraina-Russia: Accordo in 5 Punti per la Tregua con Condizioni Imposte da Putin - Il 26 marzo 2025, a seguito di negoziati separati con Stati Uniti, Russia e Ucraina a Riad, è stato annunciato un accordo in cinque punti volto a stabilire una tregua nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato "grandi progressi" nei colloqui.

Colloqui USA-Russia a Riad: Putin rivendica le regioni occupate - A Riad, Arabia Saudita, si sono svolti intensi colloqui tra Stati Uniti e Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La delegazione ucraina, presente nella capitale saudita per ulteriori consultazioni con gli Stati Uniti, ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco totale di 30 giorni.