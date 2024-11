Roma, sospetta contaminazione da plutonio: lavoratore esposto nell'impianto Casaccia

Un lavoratore del Centro Ricerche Casaccia, situato a circa 25 km a nord-ovest di Roma nei pressi del lago di Bracciano, è stato esposto a radiazioni di plutonio all'interno dell'impianto. L'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare (ISIN) ha comunicato di aver condotto un'immediata ispezione, raccogliendo le dichiarazioni dei responsabili dell'impianto per comprendere la dinamica dell'incidente. Attualmente, l'ISIN sta monitorando la situazione, che al momento non sembra presentare conseguenze gravi. È stata programmata una seconda ispezione nei prossimi giorni per approfondire l'accaduto e determinare come sia potuta avvenire la contaminazione, nonostante l'adozione dei dispositivi di protezione previsti dalle normative vigenti. L'obiettivo dell'ISIN è verificare l'eventuale presenza di falle nelle procedure di sicurezza o nella loro applicazione e raccogliere elementi per individuare possibili responsabilità. L'impianto di Casaccia è il più grande complesso di laboratori e impianti dell'ENEA, dedicato alla ricerca e allo sviluppo nel settore nucleare.

