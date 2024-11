Francesco Totti: Ranieri è come un padre per me

Francesco Totti ha espresso parole di profonda stima nei confronti di Claudio Ranieri, recentemente tornato alla guida della Roma. Durante l'EA7 World Legends Padel Tour a Dubai, Totti ha dichiarato: "Ranieri per me è un padre, una persona che speriamo possa far tornare i sorrisi ai tifosi della Roma che ne hanno tanto bisogno. È gente che lo merita e da tanto aspettiamo questo momento. Nel momento del bisogno non si è mai tirato indietro perché la gente apprezza più questo che l'allenatore in sé".

Riguardo a un possibile ritorno al calcio giocato, Totti ha affermato: "Ancora non ci siamo sentiti, un mio ritorno alla Roma? Sarà lui a decidere chi chiamare".

Totti ha espresso il suo sostegno per una possibile candidatura di Alessandro Del Piero alla presidenza della FIGC, sottolineando le sue qualità e competenze nel mondo del calcio. Queste dichiarazioni evidenziano il forte legame tra Totti e Ranieri, nonché l'amicizia e il rispetto reciproco tra Totti e Del Piero, due icone del calcio italiano.

