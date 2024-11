Padova, ritrovate senza vita le due donne scomparse nel fiume Bacchiglione e a Limena

Due donne scomparse nel Padovano sono state trovate senza vita nel pomeriggio di oggi, 29 novembre 2024. Il corpo di Sonia Magarotto, 62 anni, residente a Padova, è stato recuperato intorno alle 13:30 dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel fiume Bacchiglione, presso le chiuse di Voltabarozzo. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per le indagini.

Poi è stato rinvenuto il corpo di Lucia Occhionorelli, veterinaria 57enne di Limena, che si era allontanata dalla sua abitazione lasciando effetti personali e cellulare.

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto sommozzatori dei Vigili del Fuoco, squadre del comando di Padova, esperti in topografia applicata al soccorso con l'Unità di Comando Locale di Vicenza, reparti cinofili, droni del nucleo SAPR regionale e l'elicottero del reparto volo di Venezia.

Le circostanze dei decessi sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

