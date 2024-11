Fonseca: Leao ha reagito bene, ma serve continuità. La pressione fa parte del nostro lavoro

Il Milan ospita l'Empoli sabato 30 novembre 2024 alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, per la 14ª giornata di Serie A. I biglietti sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e attraverso il circuito Vivaticket. La vendita libera è iniziata il 11 novembre 2024 alle ore 12:00.

Alla vigilia del match, l'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha sottolineato l'importanza di mantenere l'equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Nonostante la vittoria per 3-2 contro lo Slovan Bratislava in Champions League, Fonseca ha evidenziato la necessità di migliorare la fase difensiva, riconoscendo che la squadra ha preso gli stessi gol dell'Inter, ma con una difesa più solida.

Fonseca ha anche parlato della rinascita di Rafael Leao, affermando di aver utilizzato due strategie con il giocatore: una non ha dato risultati, l'altra (tenerlo in panchina) ha avuto successo. Il tecnico ha espresso soddisfazione per la reazione di Leao, ma ha sottolineato l'importanza di mantenere la continuità, poiché la squadra ha bisogno di questo tipo di prestazioni.

Per quanto riguarda la pressione sugli allenatori, Fonseca ha dichiarato: "Non possiamo scappare da questa pressione, soprattutto se siamo in squadre come Milan e City. Non so cosa sia successo a Guardiola, ma stare in queste squadre è avere pressione ogni giorno in ogni momento, con la stampa, con i tifosi, con i giocatori, perché siamo squadre che devono vincere sempre."

In vista della partita con l'Empoli, Fonseca ha avvertito che sarà una gara difficile, poiché l'Empoli è una squadra difensivamente aggressiva e concede pochi gol. Ha aggiunto che, nonostante il desiderio di avere più punti in classifica, rimane positivo e motivato, sottolineando che al Milan tutte le partite sono decisive e che la squadra deve vincere per mantenere vive le proprie ambizioni.

