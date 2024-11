Postepay e Amazon: Nuove Iniziative per Semplificare gli Acquisti Online

Postepay, leader nel mercato dei pagamenti digitali in Italia, e Amazon, gigante globale dell'e-commerce, hanno annunciato una collaborazione per semplificare le fasi di checkout e pagamento sulla piattaforma Amazon. Questa partnership mira a migliorare l'esperienza di acquisto online dei clienti, rendendo il processo più rapido e intuitivo.

Grazie a questa sinergia, i titolari di carte prepagate Postepay potranno completare gli acquisti su Amazon in modo più efficiente. In particolare, la funzione di ricarica automatica consente di completare l'acquisto anche in caso di fondi insufficienti sulla carta, grazie a un meccanismo che ricarica automaticamente il saldo della Postepay.

Questa iniziativa consolida la collaborazione tra Amazon e Postepay, l'istituto di moneta elettronica del Gruppo Poste Italiane, che ha emesso oltre 30 milioni di carte e gestito transazioni per un totale di 63 miliardi di euro, di cui 20 miliardi su e-commerce.

Postepay continua a guidare l'innovazione nel settore dei pagamenti digitali e, grazie alla collaborazione con Amazon, rafforza ulteriormente il proprio ruolo nello sviluppo dell'e-commerce in Italia, offrendo soluzioni che semplificano l'esperienza di acquisto online.

