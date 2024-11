Lucca: 62enne accoltellato dopo aver rimproverato due minorenni per vandalismo

Nella serata di lunedì 25 novembre 2024, intorno alle 21, nella frazione di Massa Pisana a Lucca, un uomo di 62 anni è stato gravemente ferito dopo aver rimproverato due adolescenti sorpresi a danneggiare una staccionata appartenente al locale Consorzio di bonifica. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, residente nella zona, ha affrontato i giovani per il loro comportamento vandalico. Ne è scaturito un alterco durante il quale uno dei ragazzi ha estratto un coltello, colpendo il 62enne all'addome.

Dopo l'aggressione, i due minorenni, di 15 e 16 anni, entrambi residenti a Lucca, si sono dati alla fuga. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Luca di Lucca, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente, l'uomo è ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di identificare e rintracciare i due presunti aggressori nella notte tra lunedì e martedì presso l'abitazione di un'amica. I giovani sono stati posti in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti a offendere. Attualmente, sono detenuti presso l'Istituto penale per minorenni di Firenze. La Procura minorile, sotto la direzione del procuratore Roberta Pieri, ha assunto la titolarità del fascicolo e sta proseguendo le indagini per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.

Tragedia sul lavoro a Lucca: operaio muore travolto da un carrello elevatore in una cartiera - Questa mattina, 12 novembre 2024, intorno alle 9:30, un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Lucca. Presso la cartiera "Modesto Cardella" situata in via Acquacalda a San Pietro a Vico, un operaio di 69 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un carrello elevatore in retromarcia.

LUCCA COMICS & GAMES - AMANO CORPUS ANIMAE - Lucca Comics & Games porta a Milano la prima mostra europea dedicata a Yoshitaka Amano, il Maestro visionario di Anime e VideogameMilano, Fabbrica del Vapore dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025Si aprirà il prossimo 13 novembre, a partire dalle ore 19:30, Amano Corpus Animae: la più grande mostra europea che celebra i 50 anni di carriera del visionario Maestro Yoshitaka Amano.