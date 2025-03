IL COLLEZIONISMO ARRIVA A LUCCA COLLEZIONANDO CON TOPPS

Secondo il report annuale redatto dalla nota società di ricerche Circana, la febbre del collezionismo sta “contagiando” sempre più italiani, facendo registrare solo nel 2024 un’impennata alle vendite del +23%, trainata soprattutto dalle ottime performance delle carte collezionabili di ogni genere e grado, da quelle sportive - dedicate al calcio o alla NBA - a quelle fantasy, Marvel e Star Wars compresi. Sull’onda di questo incredibile successo, Lucca Collezionando apre le porte a questo magico mondo. Per rinsaldare ancor di più il rapporto di collaborazione con Lucca Crea, Topps - punto di riferimento per tutto il settore - dal 22 al 23 marzo - metterà in mostra una serie di pezzi unici, cimeli sportivi e carte dedicate ai campioni del momento come Lamine Yamal, Bellingham e Haaland, dal valore di migliaia di euro. Sarà un’autentica festa per tutti gli appassionati!L’installazione occuperà uno spazio esclusivo e sarà il cuore pulsante della fiera, creando così un legame ancora più forte con l’enorme community che continua a coltivare questa passione senza tempo: il collezionismo. Gli amanti del calcio, della Formula 1, del basket e del mondo dell’intrattenimento, potranno fare un viaggio senza pari nel gigantesco universo Topps, dove sarà possibile ammirare pezzi unici provenienti dalle collezioni più iconiche. Non mancheranno anche altre curiosità inedite, mai viste prima: i visitatori, infatti, potranno scoprire dal vivo alcuni pezzi di produzione di una carta firmata, ammirare fogli di stampa o pezzi di maglie storiche usati per le carte reliquia. Tra le vetrine esposte, alcune sono state affidate ai partner d’eccellenza della grande famiglia Topps: da Sporty Cards a Soccer City Card, da Card Core Italia a Legacy Collectibles, realtà italiane super seguite che contribuiranno ad arricchire l’esposizione con autentici tesori dal mondo sportivo e nerd.I fan della prima ora, i più esigenti in assoluto, troveranno pane per i loro denti nell’area dedicata alle linee Hobby di Topps, pensate appositamente per chi è alla ricerca di qualcosa di raro. Primo tra tutti Showtime, disponibile unicamente durante le più prestigiose convention nazionali come, appunto, Lucca Collezionando. Sarà un vero e proprio tuffo nel mondo delle carte sportive, presente anche la collezione di TCG di Match Attax dedicata alle tre competizioni UEFA 2024/2025, ovvero Champions League, Europa League e Conference League. Un sogno per adulti e bambini, soprattutto per gruppi di amici o genitori e figli che condividono la passione per il calcio. Non mancheranno sessioni di unboxi ng con esperti di rilievo nazionale come Italianjerseycollector e Omar Aamoum , sempre pronti a interagire con schiere di fan offrendo preziosi consigli e condividendo aneddoti esclusivi sul mondo delle carte sportive.Per tutta la durata dell'evento, oltre alle consuete emozionanti sbustate, presso lo stand di Topps sarà possibile immortalare il momento con una foto-card personalizzata grazie a un particolare photobooth, l’ideale per portare a casa un ricordo indimenticabile da sfoggiare con orgoglio in famiglia. Immancabile anche il leggendario muro “Take a Card - Leave a Card”, lo spazio perfetto per chi vuole giocare con lo scambio: i visitatori potranno lasciare una carta e riceverne un’altra in cambio, godendosi appieno la sorpresa del momento.Grazie a un debutto degno di nota, Topps è dunque pronta a conquistare il cuore di Lucca Collezionando, innalzando la passione per le carte collezionabili verso nuove vette, offrendo esperienze uniche e coinvolgenti per appassionati di tutte le età.

TOPPS PROTAGONISTA DEL FENOMENO “COLLEZIONISMO”

Carte collezionabili di Topps dedicate alla Formula 1