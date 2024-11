Meloni: Se abbiamo ottenuto il cessate il fuoco in Libano, troveremo un accordo anche sul canone Rai

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato con una battuta la recente spaccatura nella maggioranza riguardo al canone Rai. Intervenendo alla decima edizione dei Med Dialogues, ha dichiarato: "Se abbiamo trovato l’accordo per un cessate il fuoco in Libano, possiamo farlo pure sul canone Rai". Ha minimizzato le tensioni interne definendole "schermaglie, nulla di particolarmente serio".

La questione è emersa dopo che Forza Italia ha votato insieme alle opposizioni contro l'emendamento proposto dalla Lega per ridurre il canone Rai da 90 a 70 euro anche per il 2025. L'emendamento, presentato dal senatore Bergesio, è stato respinto in Commissione Bilancio al Senato con 12 voti contrari e 10 favorevoli.

Meloni ha sottolineato l'importanza del recente cessate il fuoco in Libano, definendolo uno "sviluppo molto importante e positivo". Ha evidenziato la necessità di "rafforzare la capacità di Unifil e delle forze armate libanesi" per stabilizzare il confine e permettere a tutti di tornare a casa in sicurezza. Ha espresso orgoglio per il ruolo dell'Italia in questa sfida.

Milei regala a Presidente Meloni statuetta con motosega - Il presidente argentino Javier Milei ha omaggiato la premier italiana Giorgia Meloni con una statuetta che lo ritrae in giacca e cravatta mentre impugna una motosega. Questo gesto è avvenuto durante l'incontro bilaterale di ieri alla Casa Rosada di Buenos Aires.

Meloni e Milei rafforzano l'alleanza sovranista per la difesa dell'Occidente - In occasione della Giornata nazionale della sovranità in Argentina, il presidente Javier Milei ha accolto la premier italiana Giorgia Meloni, sottolineando l'importanza di un'alleanza tra le due nazioni per la difesa dei valori occidentali. L'incontro si è svolto presso la Casa Rosada, dove Milei ha dichiarato: "Giorgia, questa è casa tua", evidenziando la forte intesa tra i due leader.

Ucraina: Meloni ribadisce il sostegno italiano e conferma l'invio di armi nel 2025 - A mille giorni dall'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riaffermato con decisione il sostegno dell'Italia a Kiev. Durante il G20 di Rio de Janeiro, Meloni ha sottolineato l'importanza di mantenere un fronte occidentale compatto, nonostante le incertezze legate al possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il 20 gennaio prossimo.