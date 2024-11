Void Crew e Towers of Aghasba sono ora disponibili con DLSS Super Resolution

Oltre 600 giochi e applicazioni supportano le tecnologie RTX, con nuovi titoli che ogni settimana integrano NVIDIA DLSS , NVIDIA Reflex , ed effetti ray-tracing avanzati, garantendo ai giocatori di GeForce RTX un’esperienza PC di altissimo livello.

Questa settimana, Void Crew è stato ufficialmente lanciato con il supporto al DLSS Super Resolution, mentre War Thunder ha introdotto nuovi effetti di ray-tracing accelerati dall’hardware, sfruttando al massimo i core GeForce RTX dedicati al Ray Tracing.

Void Crew : appena uscito dall'early access, il roguelite co-op di Hutlihut Games e Focus Entertainment è un'avventura per 1-4 giocatori che vi permette di unirvi ai ranghi dei guerrieri cloni scelti da METEM, intraprendendo un pellegrinaggio verso l'ignoto. La vostra missione è affrontare il misterioso HOLLOW, una forza aliena senza precedenti, per riportare l'ordine, cercando nel contempo di mantenere il sangue freddo! I possessori di GeForce RTX possono migliorare le prestazioni grazie alla tecnologia DLSS Super Resolution.

Torri di Aghasba : esplora un mondo aperto popolato da creature magnifiche e personaggi eccentrici, dove i giocatori possono dar vita a ecosistemi dinamici, esprimere la propria creatività e costruire una prospera civiltà isolana in armonia con la natura. Questo gioco multiplayer offre la possibilità di creare oggetti, raccogliere risorse e divertirsi con gli amici sulla propria isola da sogno. I possessori di GeForce RTX possono migliorare le prestazioni grafiche grazie alla tecnologia DLSS Super Resolution, per un'esperienza ancora più fluida e veloce.

Sono in arrivo altre integrazioni DLSS per una serie di giochi. Tornate a trovarci regolarmente per una panoramica dei prossimi titoli DLSS e RTX, e andate qui per vedere l'elenco completo di oltre 600 giochi e app potenziati con RTX.

