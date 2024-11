Reami 20th Anniversary Edition di WoW Classic ora disponibili

Come annunciato nella Diretta del 30° Anniversario di Warcraft della scorsa settimana, i giocatori e le giocatrici di World of Warcraft Classic possono ora iniziare nuovamente il loro viaggio con i reami 20 th Anniversary Edition ora disponibili.

Sarà possibile giocare in questi reami nelle modalità Normal Player vs. Environment (PvE), Player vs. Player (PvP) e Hardcore.

Giocatori e giocatrici potranno creare nuovi personaggi in questi reami, che progrediranno attraverso le varie fasi di contenuti nel corso dei mesi, con nuove economie e tutti i cambiamenti "#somechanges" che hanno portato a dei miglioramenti dopo il lancio di WoW Classic nel 2019.

Inoltre, come spiegato nella Diretta del 30° Anniversario di Warcraft, tutti i server non Hardcore progrediranno in The Burning Crusade Classic.

World of Warcraft e Waze si alleano per portare Thrall come compagno di Waze - Gli utenti di Waze possono ora selezionare Thrall, uno degli eroi più iconici di World of Warcraft, come nuova opzione di affiancamento per l'app di navigazione. Le nuove offerte “Drive With World of Warcraft” consentono agli utenti di Waze di celebrare l'imminente 20° anniversario del gioco e offrono funzionalità aggiuntive, come la selezione di un drago rosso per rappresentare il veicolo dell'utente nella finestra di navigazione e due opzioni visive per Thrall, “Orde” o “Alleati”, che rappresentano le due fazioni del gioco, Orda e Alleanza.

La Stagione 1 di World of Warcraft: The War Within è disponibile - La Stagione 1 di The War Within è ora disponibile e porta con sé sfide tutte nuove. A partire da oggi, saranno presenti: Nuova incursione: Palazzo dei Nerub'arPrendi d'assalto il palazzo per eliminare la Regina Ansurek e le sue forze in questa nuova incursione da 8 giocatori.

World of Warcraft: The War Within disponibile - La battaglia per salvare l'Anima del Mondo di Azeroth dalle malvagie forze del Vuoto inizia ora, con la pubblicazione ufficiale in tutto il mondo di World of Warcraft: The War Within.I campioni e le campionesse di Azeroth potranno riunirsi nelle Brigate per avventurarsi nel cuore del mondo e progredire fino al nuovo livello massimo di 80.