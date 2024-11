Israele e Libano raggiungono un accordo di cessate il fuoco: i dettagli dell'intesa e le motivazioni di Netanyahu

Il Gabinetto di Sicurezza israeliano ha approvato un accordo di cessate il fuoco con il Libano, mediato dagli Stati Uniti e dalla Francia, ponendo fine a 14 mesi di conflitto con Hezbollah. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato l'intesa in un discorso televisivo, delineando tre motivazioni principali per la tregua.

Motivazioni di Netanyahu per la tregua:

Concentrazione sulla minaccia iraniana: Netanyahu ha sottolineato la necessità per Israele di focalizzarsi sulla crescente minaccia rappresentata dall'Iran, affermando che la tregua permetterà di dedicare risorse e attenzione a questa priorità strategica. Riorganizzazione e riarmo delle forze armate: Il premier ha riconosciuto ritardi significativi nelle forniture di armamenti, evidenziando l'importanza di rinnovare e potenziare l'esercito israeliano con armi sofisticate per migliorare la protezione delle truppe e l'efficacia operativa. Isolamento di Hamas: Netanyahu ha dichiarato che, con Hezbollah neutralizzato, Hamas rimane isolato, facilitando la pressione su quest'ultimo e aumentando le possibilità di liberare gli ostaggi detenuti a Gaza.

Punti salienti dell'accordo di cessate il fuoco:

Durata e implementazione: Il cessate il fuoco, della durata di 60 giorni, è entrato in vigore alle 4:00 del 27 novembre 2024. Durante questo periodo, l'esercito libanese riprenderà il controllo del sud del Libano, con Hezbollah che si ritirerà a nord del fiume Litani.

Ritiro delle forze israeliane: Israele procederà al ritiro graduale delle sue truppe dal sud del Libano, consentendo ai civili di entrambe le nazioni di tornare alle loro comunità e iniziare la ricostruzione.

Monitoraggio internazionale: Un comitato di monitoraggio, guidato dagli Stati Uniti e composto da cinque nazioni, supervisionerà l'attuazione dell'accordo, garantendo il rispetto delle condizioni da entrambe le parti.

Libertà d'azione militare per Israele: Israele mantiene il diritto di difendersi e di rispondere a eventuali violazioni dell'accordo da parte di Hezbollah o di altre entità in Libano, in conformità con il diritto internazionale.

Reazioni internazionali:

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto positivamente l'accordo, definendolo un passo verso una cessazione permanente delle ostilità. Ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con Israele e Libano per garantire la piena attuazione dell'accordo e ha sottolineato che non saranno dispiegate truppe americane nel sud del Libano.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha collaborato con Biden nel processo di mediazione e ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto, auspicando che possa portare stabilità nella regione e migliorare le condizioni di vita dei civili coinvolti nel conflitto.

Tregua tra Israele e Libano vicina, G7 discute il mandato d'arresto per Netanyahu - Israele e Libano vicini a una tregua; il G7 cerca una posizione comune sul mandato d'arresto per Netanyahu.Le trattative per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano hanno registrato significativi progressi. Fonti ben informate indicano che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente francese, Emmanuel Macron, annunceranno oggi una cessazione delle ostilità tra Libano e Israele per un periodo di 60 giorni.

Hezbollah lancia attacchi a Tel Aviv; Israele esegue raid in Libano - Hezbollah ha rivendicato l'esecuzione di una "operazione complessa" che ha coinvolto il lancio di missili e droni esplosivi verso obiettivi militari a Tel Aviv e nel sud di Israele. Il movimento sciita filo-iraniano ha dichiarato di aver colpito un obiettivo a Tel Aviv e una base navale vicino ad Ashdod.

Emirati Arabi Uniti: ritrovato il corpo del rabbino Zvi Kogan, Israele condanna l'atto come crimine spregevole - Il corpo del rabbino Zvi Kogan, scomparso giovedì scorso negli Emirati Arabi Uniti, è stato ritrovato senza vita. La sua auto era stata precedentemente trovata abbandonata ad Al-Ain, a circa 90 minuti da Dubai. L'ufficio del primo ministro emiratino e il ministero degli Esteri hanno confermato la notizia in una nota congiunta.