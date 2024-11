Max Forever Vol. 1: l'album di Max Pezzali celebra 30 anni di carriera con nuove reinterpretazioni

Max Pezzali continua a sorprendere i suoi fan con nuove iniziative. Dopo il successo dei 18 concerti nei palazzetti di Milano e Roma, di cui 17 già sold out, e in attesa dell'evento "Max Forever - Grand Prix" previsto per il 12 luglio all'Autodromo di Imola, l'artista annuncia l'uscita di "Max Forever Vol. 1 - L'album". Questo primo volume di una serie antologica sarà disponibile dal 13 dicembre in formato digitale e nei negozi fisici, distribuito da Warner Music Italy.

L'album, disponibile in pre-order a partire da domani al prezzo speciale di "un deca", offre 16 brani iconici della carriera di Pezzali, reinterpretati con nuovi arrangiamenti. Tra questi, "Gli anni" in collaborazione con Cesare Cremonini, "Sempre noi" con J-Ax, "Rotta per casa di Dio" eseguita dal vivo al Circo Massimo nel 2023 con Riccardo Zanotti, e versioni acustiche di "Grazie mille" e "Aeroplano". L'album sarà disponibile in diverse edizioni: CD standard, versione speciale in denim, doppio vinile colorato e una versione speciale autografata.

"È un periodo fortunato della mia carriera", afferma Max Pezzali. "L'affetto ricevuto negli ultimi due anni è davvero qualcosa che mi riempie il cuore e che in tutta onestà non avevo mai ricevuto nei precedenti 30. Per questo motivo mi piaceva l’idea di 'fare una cassetta', come si faceva una volta, con un po' di tracce che abbiamo rivisto, rifatto in studio, fatto suonare un po' meglio, performato dal vivo. Ne faremo poi altre di 'cassette', ecco perché leggete 'Volume 1'. Mi piace pensare di realizzare dei volumi antologici giocando un po' con quelle che ormai sono canzoni più vostre che mie. Ci vediamo come sempre in giro, alle nostre feste".

Questa iniziativa rappresenta un'occasione per i fan di riscoprire i successi di Max Pezzali in una veste rinnovata, celebrando una carriera che ha segnato profondamente la musica pop italiana.

Max Pezzali e Mauro Repetto: Il nostro legame è indistruttibile - Il Comune di Pavia ha proposto di conferire a Mauro Repetto, cofondatore degli 883, l'onorificenza "San Sirino", già assegnata a Max Pezzali nel 1995. Pezzali ha inviato una diffida tramite i suoi legali, Lucia Maggi e Domenico Capra, sottolineando che, dopo un breve periodo, Repetto aveva intrapreso una strada diversa, lasciando a lui la rappresentanza degli 883.

Max Pezzali non si ferma mai: nel 2025 la sua festa arriva all'Autodromo di Imola - La festa di Max Pezzali non si ferma mai. Dopo il successo del tour estivo negli stadi (con oltre 400 mila biglietti venduti) e la notizia del tutto esaurito della prossima tranche invernale di diciassette date tra Milano e Roma, ora il cantante annuncia il live celebrativo completamente rinnovato che si terrà il prossimo 12 luglio 2025 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.