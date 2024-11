DJI espande l'offerta OsmoAudio con DJI Mic Mini, il nuovo mini microfono senza fili

Con un peso di soli 10 g, DJI Mic Mini offre prestazioni potenti in un corpo ultraleggero, consentendo ai creatori di contenuti di trasportare meno e catturare di più DJI, leader globale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, ha annunciato oggi DJI Mic Mini. Questo microfono wireless ultraleggero e compatto offre prestazioni potenti per i creatori di contenuti. L'ultima offerta di microfoni di DJI, DJI Mic Mini è un fantastico microfono per principianti, che vanta una durata della batteria ultra lunga e una trasmissione particolarmente stabile di audio di alta qualità con un prezzo entry-level.

“DJI Mic Mini racchiude un suono incredibile in un pacchetto incredibilmente compatto ed estremamente leggero, portando l’audio di alta qualità atteso da DJI in un mini microfono al prezzo modesto di 145 GBP/169 EUR”, ha affermato Paul Pan, Senior Product Line Manager presso DJI. “I creatori di contenuti possono contare sulla cattura di un suono straordinariamente dinamico e cristallino, indipendentemente dall’ambiente, e apprezzeranno la vestibilità e l’utilità di DJI Mic Mini. DJI continua a servire il vasto pubblico di creatori con il più alto livello di strumenti innovativi, fornendo ai registi la tecnologia dei droni Inspire, vincitrice dell’Emmy, e l’ecosistema cinematografico Ronin fino al lancio di oggi, offrendo l’acquisizione audio premium a tutti i livelli di creatori di contenuti”.

Leggero, portatile e facile da usare con funzionalità di produzione e funzionamento efficienti

Pesa solo 10 g - meno della metà del peso di DJI Mic 2 - DJI Mic Mini è discreto e confortevole, con molteplici modi di indossarlo che non appesantisce colletti o magliette elasticizzate sottili, garantendo un aspetto pulito sulla fotocamera. Chi lo indossa può agganciarlo a una maglietta, attaccarlo agli indumenti con magneti o indossarlo su un cordino.

DJI Mic Mini offre funzionalità di qualità per aiutare i creatori di contenuti a realizzare il suono più ricco e dettagliato possibile, tenendo presente anche le esigenze di post-produzione. Con tecnologia di cancellazione del rumore a due livelli , i creatori di contenuti non devono preoccuparsi di registrare in ambienti rumorosi come sale affollate o eventi all'aperto. Il livello base è perfetto per ambienti interni silenziosi, riducendo i rumori della ventola, dell'aria condizionata e del riverbero preservando la chiarezza vocale, mentre il livello forte riduce il rumore ambientale e si concentra sulla voce in ambienti rumorosi. I parabrezza di DJI Mic Mini riducono inoltre significativamente il rumore del vento, garantendo un'acquisizione del suono pulita in ambienti all'aperto.

La limitazione automatica abbassa il volume se l'ingresso audio è troppo alto, prevenendo efficacemente il ritaglio che causa distorsione. I creatori possono anche regolare rapidamente il guadagno utilizzando il quadrante sul ricevitore, scorrendo cinque opzioni di livello per controllare l'ingresso del suono catturato.

Il design innovativo della custodia di ricarica all-in-one tiene comodamente tutti gli oggetti insieme, conservando ordinatamente due trasmettitori, un ricevitore, adattatori per telefono cellulare e parabrezza, rendendo DJI Mic Mini super portatile e facile da trasportare o riporre.

Cattura audio affidabile e ricco di dettagli

Nonostante il suo formato miniaturizzato, DJI Mic Mini non lesina sulla qualità del suono. È dotato di registrazione audio omnidirezionale. Il ricevitore può accoppiarsi con due trasmettitori contemporaneamente, consentendo di registrare da più fonti senza sacrificare i dettagli. Ciò garantisce che l'audio catturato mantenga una qualità costantemente elevata.

Con la registrazione a doppio canale (Mono e Stereo), i creatori possono separare l'audio dai due trasmettitori o combinarlo in un'unica traccia, offrendo flessibilità e controllo creativi. L'app DJI Mimo offre una traccia di sicurezza, registrando a un volume inferiore di sei dB rispetto alla traccia principale, fornendo una protezione per problemi audio come ritaglio e distorsione e garantendo che l'audio catturato sia utilizzabile, anche se la performance dal vivo aveva volumi fluttuanti.

L'audio può essere trasmesso fino a 400 metri e grazie alle potenti funzionalità anti-interferenza di DJI Mic Mini, la registrazione rimane stabile e di alta qualità anche in ambienti esterni affollati come una strada trafficata o un evento affollato.

Per i creatori di contenuti in viaggio che catturano contenuti di lunga durata come podcast o live streaming, una custodia DJI Mic Mini completamente carica fornisce 48 ore 1 di uso prolungato e può fornire un'ora di utilizzo dopo una ricarica rapida di cinque minuti. Il ricevitore e il trasmettitore si caricano completamente in circa 100 e 90 minuti, rispettivamente, evitando lunghi ritardi tra le sessioni di registrazione.

Inoltre, il trasmettitore entrerà automaticamente in modalità sospensione quando non rileva un segnale dal ricevitore, risparmiando energia ed evitando ai creatori di dover continuare ad accendere e spegnere il microfono. Infine, l'app DJI Mimo può essere utilizzata per impostare uno spegnimento automatico dopo un periodo di tempo prestabilito, evitando che la batteria si scarichi e consentendo ai creatori di preservare più energia per la propria creatività.

Registrazione wireless premium grazie a OsmoAudio e connessioni dirette con prodotti DJI e smartphone

L'ecosistema OsmoAudio di DJI garantisce un'acquisizione del suono di prima qualità e il trasmettitore DJI Mic Mini può connettersi direttamente con Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 o Osmo Pocket 3 senza ricevitore, semplificando il flusso di lavoro del creatore.

DJI Mic Mini si collega comodamente anche direttamente agli smartphone tramite Bluetooth, senza bisogno di un ricevitore, quindi chiunque abbia uno smartphone può acquisire registrazioni audio con app di ripresa di terze parti.

I creatori possono connettere l'app DJI Fly al drone DJI Neo e al DJI Mic Mini tramite Bluetooth per registrare l'audio e sovrapporlo alle riprese aeree. L'app consente ai creatori di eliminare il rumore dell'elica, unire le tracce audio con i filmati e garantire un suono eccellente anche durante le riprese di vlog a bassa quota.

L'uso di DJI Mic Mini è estremamente versatile, con compatibilità multi-dispositivo per i creatori che utilizzano fotocamere, smartphone, computer o tablet per registrare contenuti. Se collegato a una fotocamera tramite il cavo audio della fotocamera (TRS da 3,5 mm), supporta l'accensione/spegnimento sincronizzato con la fotocamera. Quando è collegato a uno smartphone, consente la riproduzione esterna senza scollegarlo e può essere caricato dallo smartphone. Quando il ricevitore si collega ad uno smartphone e poi ad una fonte di alimentazione tramite la porta USB-C, entrambi i dispositivi possono essere caricati contemporaneamente durante l'uso.

Prezzo e disponibilità

DJI Mic Mini può essere ordinato da store.dji.com e dai partner di vendita al dettaglio autorizzati, con spedizione a partire da oggi, nelle seguenti configurazioni:

Il DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + custodia di ricarica) viene venduto al dettaglio per 145 GBP/169 EUR e include un ricevitore DJI Mic Mini, due trasmettitori DJI Mic Mini (Infinity Black), una custodia di ricarica DJI Mic Mini, DJI Mic Mini Cavo audio della fotocamera (TRS da 3,5 mm), un adattatore per telefono cellulare DJI Mic Mini (tipo C), un cavo di ricarica USB-C DJI Mic Mini, quattro DJI Mic Mini Antivento, due magneti a clip DJI Mic Mini e una custodia da trasporto DJI Mic Mini.

Il DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) è in vendita a 79 GBP/89 EUR e include un ricevitore DJI Mic Mini, un trasmettitore DJI Mic Mini (Infinity Black), un cavo audio per fotocamera DJI Mic Mini (TRS da 3,5 mm), un adattatore per telefono cellulare DJI Mic Mini (tipo C), due antivento DJI Mic Mini, un magnete con clip DJI Mic Mini, una custodia da trasporto compatta DJI Mic Mini, una Cavo di ricarica DJI Mic Mini Splitter e dock di ricarica per trasmettitore DJI Mic Mini.

Il trasmettitore DJI Mic Mini (Infinity Black) e il trasmettitore DJI Mic Mini (Arctic White) possono anche essere acquistati separatamente a 49 GBP/ 59 EUR ciascuno. La custodia di ricarica DJI Mic Mini è in vendita a 45 GBP/ 49 EUR.

DJI Goggles N3: Volo FPV al livello successivo - I piloti alle prime armi con la visuale in prima persona (FPV) possono volare con occhiali dotati di schermo ultra-wide e campo visivo ampliato a un prezzo entry-levelDJI, leader globale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, presenta oggi i DJI Goggles N3, offrendo un modo migliorato per vivere un’esperienza di volo coinvolgente dal punto di vista del pilota.

DJI potenzia il drone con doppia fotocamera - Il nuovo DJI Air 3S riprende paesaggi, ritratti e molto altro, con dettagli straordinari sia di giorno che di notte, grazie alla fotocamera con CMOS da 1 pollice, al teleobiettivo medio da 70 mm e al sistema di rilevamento ostacoli omnidirezionale per la fotografia notturna.

DJI presenta la nuova action cam DJI Osmo Action 5 Pro - DJI avanza nel settore delle action camera con la rivoluzionaria qualità delle immagini di Osmo Action 5 ProDJI presenta la sua nuova action cam con prestazioni di livello professionale, come l'eccezionale gamma dinamica a 13,5 stop per immagini impeccabili anche negli ambienti meno illuminati.