DJI | Arriva Mavic 4 Pro

DJI Mavic 4 Pro sblocca le riprese da qualsiasi angolazione aprendo una nuova era per l’acquisizione di contenuti aerei

Fotocamera principale Hasselblad da 100 MP, due teleobiettivi con ampio CMOS e Stabilizzatore Infinity con rotazione a 360° si combinano per la fotocamera aerea definitiva

DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia imaging creativa, presenta oggi DJI Mavic 4 Pro. Con un nuovissimo sensore Hasselblad da 100 MP e due teleobiettivi con ampio CMOS alloggiati in uno Stabilizzatore Infinity con rotazione a 360°, un tempo di volo massimo di 51 minuti, un rilevamento omnidirezionale degli ostacoli migliorato e una trasmissione video HD a 30 km, il Mavic 4 Pro è un vero punto di svolta per i creator che vogliono portare i loro contenuti a nuovi livelli.

«Quando abbiamo lanciato il modello precedente, questo è stato il primo drone con una combinazione di tre fotocamere che permetteva ai content creatori di cambiare la composizione dello scatto con un solo tocco», ha dichiarato Ferdinand Wolf, Product Experience Director di DJI. «L'innovativo Stabilizzatore Infinity con rotazione a 360° del Mavic 4 Pro fa un passo avanti e offre ancora più opzioni di ripresa. Siamo davvero impazienti di vedere come le persone sperimenteranno con i loro scatti e le possibilità cinematografiche che questo apre.»

Tre fotocamere su un solo drone

Il Mavic 4 Pro ha un avanzato sistema a tripla fotocamera con lunghezze focali di 28mm, 70mm e 168mm, che consente di catturare scatti dagli ampi paesaggi grandangolari ai dettagliati primi piani con teleobiettivo. Tutte e tre le fotocamere vantano doppia ISO nativa, che fonde senza soluzione di continuità i benefici delle impostazioni ISO alte e basse, e la sovrapposizione di fino a 5 fotogrammi RAW, insieme a funzionalità come Panorami liberi e Soggetto in evidenza per immagini di qualità elevata e costante.

La fotocamera principale Hasselblad con CMOS da 4/3 utilizza un nuovo sensore da 100 MP e supporta la rinomata Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) per un'eccezionale fedeltà cromatica. Cattura immagini mozzafiato da 100 MP ricche di dettagli e nitidezza, offrendo una flessibilità senza precedenti nella post-produzione. Un'apertura versatile da f/2,0 a f/11 consente riprese pulite in condizioni di scarsa illuminazione e di creare accattivanti effetti stella a 10 raggi.

Dotata di un sensore da 48 MP da 1/1,3 pollici e apertura f/2,8, la camera con teleobiettivo medio da 70 mm offre una qualità dell'immagine migliorata grazie al suo nuovo motore di elaborazione delle immagini. La lunghezza focale di 70 mm crea prospettive compresse per evidenziare i soggetti, ideale per ritratti dinamici e riprese con movimenti orbitali della fotocamera.

Caratterizzata da un sensore da 50 MP da 1/1,5 pollici e un'ampia apertura f/2,8, la camera con teleobiettivo sfrutta un algoritmo di stabilizzazione appositamente ottimizzato per le sue ottiche per offrire una qualità dell'immagine e una stabilità senza pari nella fotografia aerea a lungo raggio. La sua portata estesa riduce drasticamente la percezione della profondità, creando una prospettiva appiattita che isola i soggetti con notevole chiarezza. Combinata con la funzione Soggetto in evidenza, permette di catturare primi piani mozzafiato in modo semplice. Inoltre, cattura Panorami liberi incredibilmente dettagliati, rivelando ampi orizzonti quando si esegue lo zoom indietro e intricati paesaggi urbani quando si esegue lo zoom avanti.

Video di qualità professionale per tutti

Mentre tutte e tre le fotocamere supportano la registrazione video HDR 4K/60fps, la fotocamera principale Hasselblad va oltre, offrendo video HDR 6K/60fps e un'impressionante gamma dinamica fino a circa 16 stop 1. Le camere con teleobiettivo medio e teleobiettivo offrono gamme dinamiche rispettivamente di 14 stop e 13 stop.

Per coloro che desiderano aggiungere tensione drammatica e impatto visivo rallentando le riprese, sia la fotocamera principale Hasselblad che la fotocamera tele media supportano la registrazione video 4K/120fps, mentre la fotocamera tele registra in 4K/100fps 1.

La riproduzione del colore coerente tra le riprese è garantita con tutte e tre le fotocamere che presentano profili colore 10-bit D-Log, D-Log M e HLG.

Supera i limiti con lo Stabilizzatore Infinity a 360°

Mai visto prima su un drone DJI, il Mavic 4 Pro introduce un innovativo stabilizzatore capace di una rotazione completa di 360° 1 e di scatti verso l'alto di 70° per angolazioni senza precedenti. Cattura affascinanti angoli olandesi (tecnica di ripresa che si ottiene con una decisa inclinazione laterale) direttamente dalla fotocamera o reimmagina la narrazione aerea con movimenti fluidi che sfidano la gravità.

Ancora più sicuro in condizioni di scarsa luminosità

Sei sensori fisheye ad alte prestazioni in condizioni di scarsa luminosità e doppi processori garantiscono al Mavic 4 Pro una consapevolezza ambientale ad alta risoluzione. Può realizzare l'evitamento degli ostacoli omnidirezionale a velocità fino a 18 m/s in condizioni di scarsa illuminazione. Che si tratti di navigare attraverso canyon o paesaggi urbani con segnali satellitari scarsi, questo sistema visivo ad alte prestazioni assicura un posizionamento preciso del drone. Inoltre, equipaggiato con tecnologie di posizionamento visivo e mappatura in tempo reale, Mavic 4 Pro memorizza i percorsi di volo quando è presente un'illuminazione adeguata e può attivare la funzione Return to Home (RTH) anche senza GPS 1.

Il Mavic 4 Pro presenta ActiveTrack 360° 1 che eccelle anche in scenari di basse luci, offrendo un tracciamento cinematografico con stabilità migliorata. Una volta iniziato il tracciamento, il Mavic 4 Pro può mantenere un soggetto a fuoco anche se parzialmente nascosto, ad esempio da cespugli o dalla balaustra di un ponte. Rileva anche veicoli fino a 200 m 1 con consapevolezza direzionale, ideale per la cinematografia automobilistica di livello professionale.

Spingiti oltre i limiti della capacità di volo

Il design aerodinamico di Mavic 4 Pro, il sistema di propulsione efficiente e la batteria da 95 Wh offrono tempi di volo fino a 51 minuti, velocità massime fino a 90 km/h e un raggio d'azione di 41 km 1. Che si tratti di esplorare location, praticare manovre, catturare time-lapse o scattare foto panoramiche con un obiettivo tele, gli utenti hanno a disposizione un ampio tempo di volo per operare con facilità e sicurezza.

Il pieno potenziale dell'hardware del Mavic 4 Pro viene sbloccato con il suo sistema di trasmissione DJI O4+, che sfrutta algoritmi proprietari di nuova generazione. Consente la trasmissione di immagini HDR a 10 bit a lungo raggio fino a 30 km 1, riducendo la probabilità di disconnessione in ambienti con alta interferenza, come le aree urbane.

Un nuovo radiocomando Pro per un drone Pro

Per accompagnare il Mavic 4 Pro, è stato creato il radiocomando DJI RC Pro 2 per un'esperienza di film-making aereo di livello professionale. Ha un potente display Mini-LED ad alta luminosità da 7 pollici per offrire immagini straordinarie, schermo girevole per sincronizzarsi istantaneamente con lo stabilizzatore del drone per riprese verticali e una porta HDMI. Le antenne multibeam ad alto guadagno di livello Enterprise garantiscono una trasmissione video ultra-affidabile e il design integrato pieghevole consente al RC Pro 2 di accendersi quando esteso. Inoltre, ha una durata della batteria fino a 4 ore, 128 GB di memoria integrata e l'audio di alta qualità può essere registrato con il microfono integrato o quando abbinato alla serie DJI Mic 1. Dal design all'esperienza, DJI RC Pro 2 è il compagno ideale per il Mavic 4 Pro e altri droni con fotocamera DJI.

Batterie pronte con la ricarica parallela efficiente

Con l'adattatore di alimentazione DJI Mavic da 240 W1, l'hub di ricarica parallela Mavic 4 Pro carica completamente una batteria in circa 50 minuti e può caricare tre batterie contemporaneamente tramite la porta Mini SDC. L'Hub di ricarica parallela aumenta l'efficienza dando priorità alla batteria con la carica più bassa. Una volta che tutte e tre le batterie raggiungono lo stesso livello di carica, passa alla ricarica parallela, caricando completamente tutte e tre le batterie in soli 90 minuti 1.

Sfruttando la potenza immagazzinata delle batterie, l'hub di ricarica parallela può anche trasformarsi in un power bank da 100 W, fornendo un modo conveniente per ricaricare rapidamente telefoni e laptop sul posto. Inoltre, presenta una funzione di accumulo di energia, che consente di trasferire la carica residua da più batterie con poca energia alla batteria con l'energia residua più alta 1.

Convenienza come Standard

I contenuti possono essere acquisiti immediatamente senza la necessità di una scheda di memoria esterna poiché la versione standard del DJI Mavic 4 Pro viene fornita con un modulo di memoria da 64 GB 1. Per coloro che desiderano più spazio di memoria, il Mavic 4 Pro nel Combo Creator presenta una memoria interna ad alta capacità integrato da 512 GB1 e supporta anche la registrazione video codificata ALL-I 4:2:2 di alta qualità.

Con il QuickTransfer di DJI, non è necessario estrarre il drone 1 e il radiocomando dalla borsa per trasferire i filmati. È sufficiente attivare il Mavic 4 Pro da remoto tramite l'app DJI Fly e trasferire i file a velocità fino a 80 MB/s 1 tramite Wi-Fi 6. Anche quando si passa da un'app all'altra, l'app DJI Fly continua a scaricare in background senza problemi. Per trasferire facilmente i filmati su un computer, basta collegare il drone a un computer tramite un cavo USB compatibile senza dover accendere il drone.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per DJI Mavic 4 Pro. Il servizio di sostituzione copre i danni accidentali, inclusi gli incidenti flyaway, le collisioni e i danni causati dall'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, gli utenti potranno sostituire il prodotto se questo viene danneggiato. DJI Care Refresh (piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni annuali. DJI Care Refresh (piano di 2 anni) include fino a tre sostituzioni in due anni ed estende la garanzia originale fino a 2 anni dalla data di acquisto. Altri servizi di DJI Care Refresh includono un servizio tecnico esclusivo e la spedizione gratuita. Per una lista completa dei dettagli, visitare: https://www.dji-store.it/dji-care/

Prezzo e disponibilità

DJI Mavic 4 Pro è disponibile per l'acquisto su www.dji-store.it e presso i rivenditori autorizzati nelle seguenti configurazioni:

DJI Mavic 4 Pro Combo Creator 512 GB è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 3.579 € e include

- Memoria interna ad alta velocità integrato da 512 GB

- Radiocomando DJI RC Pro 2

- Adattatore di alimentazione da 240 W

- Cavo dati ad alta velocità da USB-C a USB-C

- Due batterie di volo intelligenti addizionali

- Hub di ricarica per batterie

- Borsa a tracolla

DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 2.729 € e include

- Modulo di memoria integrato da 64 GB

- Radiocomando DJI RC 2

- Due batterie di volo intelligenti addizionali

- Adattatore di alimentazione USB-C DJI 100 W

- Hub di ricarica per batterie

- Borsa a tracolla

DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 2.119 € e include

- Modulo di memoria integrato da 64 GB

- Radiocomando DJI RC 2

- Batteria di volo intelligente