Il ruolo della dieta e dello stile di vita nelle problematiche cutanee

La bellezza e la salute della pelle passano anche dalla tavola e dal proprio stile di vita.

Ciò che mangiamo ogni giorno, infatti, influisce sulla salute della pelle, così come quanto beviamo o lo stile di vita che adottiamo, che include la gestione dello stress e la routine del sonno.

Tutti questi fattori influiscono sulla pelle e abitudini scorrette possono portare a vere e proprie problematiche cutanee.

Vediamo come la dieta e lo stile di vita influiscono sulla pelle.

Il ruolo della dieta sulla pelle

Mantenere un’alimentazione corretta e regolare è la prima regola per il benessere della nostra pelle.

Alcuni alimenti, infatti, se consumati in maniera eccessiva, possono provocare danni alla pelle.

Un esempio sono i grassi saturi, presenti in formaggi, salumi, burro, uova e cibi fritti, che aumentano lo stress ossidativo della pelle e provocare delle infiammazioni, che possono sfociare in una pelle acneica e nella formazione di diverse imperfezioni.

Un altro esempio sono gli zuccheri raffinati, contenuti negli snack, nelle bibite gassate e nelle caramelle che, oltre a provocare diversi danni al metabolismo, specialmente neurologici o cardiovascolari, possono anche influire sulla pelle, con la formazione di rughe e segni del tempo e la perdita di elasticità dei tessuti.

A influire sulla salute della pelle è anche la quantità di acqua bevuta durante il giorno. L’acqua, infatti, è essenziale per idratare e mantenere elastici i tessuti. Bere poca acqua durante il giorno, oltre a provocare danni ai reni, rende la pelle secca e più vulnerabile agli attacchi esterni e interni.

L’alimentazione ha sicuramente un ruolo chiave per la salute e la bellezza della pelle.

Per questo, è consigliabile adottare una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, Omega 3 (contenuti nel pesce azzurro, la frutta secca e i semi), Vitamina C (contenuta negli agrumi, nei pomodori e nelle verdure a foglia verde) e facendo attenzione anche ai metodi di cottura.

Prediligiamo, quindi, la cottura a vapore e sulla griglia, per mantenere tutti i nutrienti dei cibi, limitando le cotture più elaborate, come la frittura.

Per quanto riguarda l’idratazione, cerchiamo di bere, ogni giorno, almeno un litro e mezzo/due litri di acqua, in modo da mantenere idratati ed elastici i tessuti.

Come lo stress influisce sul benessere della pelle

Con i mille impegni che affollano le nostre giornate, possiamo vivere vere e proprio condizioni di stress prolungate.

Lo stress, però, non influenza solo il nostro umore e la nostra mente, ma anche il nostro corpo e la nostra pelle.

Lunghe e pressanti condizioni di stress possono provocare patologie dermatologiche, che si scatenano a causa di processi infiammatori, come psoriasi, dermatite, alopecia ed herpes.

Questo avviene perché lo stress influisce sul cortisolo, il cosiddetto “ormone dello stress”, che rilascia alcuni meccanismi di difesa, come la riduzione della risposta immunitaria.

In questo modo, si scatenano alcuni fattori che danneggiano la pelle, perché il cortisolo influenza la produzione di collagene (che rende elastica e tonica la pelle), riduce la capacità della pelle di trattenere i liquidi, rendendola disidratata e, quindi, più soggetta alla formazione di rughe e linee sottili.

Anche se sembra difficile, dobbiamo cercare di tenere sotto controllo il livello di stress, anche consultando uno specialista, se ce n’è bisogno.

Quotidianamente, possiamo ritagliarci un’ora di tempo per praticare le attività che più amiamo, come la meditazione, una lunga passeggiata nella natura o un po’ di sport, per abbassare i livelli di stress.

Come influisce la routine del sonno sulla salute della pelle

Il cosiddetto “sonno di bellezza” non è solo una credenza popolare, ma un fattore importantissimo per la salute della nostra pelle.

Durante la notte, infatti, la pelle compie un profondo processo di rinnovamento cellulare, per rinforzare i tessuti ed eliminare le cellule morte, in modo da ottenere una pelle più elastica e compatta.

Dormire poche ore durante la notte può influenzare il processo sonno-veglia, ma anche interrompere il processo di rinnovamento cellulare.

Per questo motivo, è importante mantenere una corretta routine del sonno, dormendo 7/8 ore a notte, evitando l’utilizzo di schermi blu a letto (come smartphone o tablet) e preferendo, invece, la lettura di un buon libro.

