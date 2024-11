Suona meglio con ASUSTOR e Roon.

I NAS ASUSTOR, insieme a Roon, consentono ad appassionati e audiofili di vivere esperienze di ascolto senza precedenti, consentendo la riproduzione dei propri brani preferiti su tutti i dispositivi della casa.

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., è oggi partner certificato Roon e annuncia l’integrazione con Roon Server, l’apprezzata piattaforma per la gestione e la riproduzione di librerie musicali digitali.

In virtù della capacità di archiviazione praticamente illimitata dei NAS ASUSTOR, gli utenti possono conservare la loro raccolta musicale, anche in alta risoluzione, in un unico luogo sicuro e sempre accessibile, mentre l?app Roon Server, una volta installata sul NAS, è in grado di organizzare e catalogare automaticamente la libreria musicale, offrendo al contempo un'esperienza di navigazione intuitiva e particolarmente coinvolgente tramite l?app Roon Remote per Android e iOS e quelle per Mac e PC Windows.

Sarà possibile, quindi, esplorare la propria collezione con facilità, scoprendo nuovi artisti, album e playlist. La tecnologia Roon, inoltre, è in grado di integrarsi con i principali servizi di streaming musicale, offrendo un accesso immediato a milioni di brani che si vanno ad aggiungere a quelli della propria raccolta.

Le elevate prestazioni dei NAS ASUSTOR garantiscono una riproduzione musicale fluida e senza interruzioni anche con i file audio più pesanti e, insieme al software sapientemente ottimizzato, assicurano sempre la massima qualità, permettendo agli utenti di immergersi completamente nella loro musica preferita.

Roon supporta numerosi formati musicali ad alta risoluzione tra cui FLAC, DSD e MQA e offre un'ampia compatibilità con diversi dispositivi audio, dai sistemi Hi-Fi alle smart TV. È possibile, infatti, riprodurre i brani su dispositivi compatibili Roon Ready, AirPlay, Chromecast, Sonos e molti altri, nonché utilizzare i NAS ASUSTOR come DAC USB.

Con i NAS ASUSTOR e Roon è poi possibile creare un sistema di streaming audio ad alta fedeltà personalizzato, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenze, da quelle degli audiofili più esperti a quelle dei semplici appassionati di musica.

L'installazione di Roon su un NAS ASUSTOR è estremamente semplice e, infatti, è sufficiente installare l'app Roon Server tramite App Central e configurare in pochi istanti il software. Roon Server e il NAS ASUSTOR si occuperanno automaticamente di rilevare e connettere i dispositivi audio presenti in rete, consentendo la riproduzione della musica in qualsiasi ambiente della casa.

I NAS ASUSTOR consigliati per Roon Server sono i seguenti: AS5402T, AS5404T, AS6702T, AS6704T, FS6706T e FS6712X.