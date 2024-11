Lucca, 62enne accoltellato dopo aver rimproverato vandali: è grave

Un uomo di 62 anni è stato gravemente ferito a coltellate nella serata di lunedì 25 novembre 2024, intorno alle 22, nella zona tra San Lorenzo a Vaccoli e Massa Pisana, alla periferia sud di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe sorpreso due giovani intenti a danneggiare la staccionata della sua abitazione e li avrebbe rimproverati. In risposta, uno dei due avrebbe estratto un coltello, colpendolo con tre fendenti all'addome.

Nonostante le gravi ferite, la vittima è riuscita a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti prontamente sul posto. I sanitari del 118 hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per fermare l'emorragia e stabilizzare le sue condizioni.

Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini per identificare e rintracciare gli aggressori, che si sono dati alla fuga subito dopo l'attacco. Sono in corso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e la raccolta di testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e assicurare i responsabili alla giustizia.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine per contribuire alle indagini in corso.

