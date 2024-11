XGIMI | sconti fino al 30%

Da giovedì, 21 novembre fino a lunedì, 2 dicembre, gli utenti potranno acquistare su Amazon e sul sito ufficiale dell’azienda approfittando di sconti fino al 30%.

Si tratta di un’occasione unica per rendere speciale ogni serata, trasformando il proprio salotto in un cinema di altissimo livello. Infatti, grazie alla tecnologia all’avanguardia e all’eleganza dei suoi prodotti, XGIMI propone esperienze visive di qualità cinematografica dentro e fuori casa, soddisfacendo ogni esigenza di intrattenimento. Non importa la grandezza dell’abitazione, esiste un proiettore per ogni necessità!

XGIMI Horizon Serie S, per chi ama esperienze di livello premium

Per chi è alla ricerca dell’eccellenza visiva, la Serie di proiettori Horizon S Max e Horizon S Pro rappresenta la scelta ideale per chi non accetta compromessi in termini di qualità e di design. Entrambi i modelli introducono per la prima volta un supporto integrato completamente rotabile, con un'inclinazione orizzontale di 360° e verticale di 135° per proiettare splendide immagini in 4K in qualsiasi direzione. Inoltre, sono molto facili da usare grazie alle funzionalità integrate come Auto Focus, Auto Keystone continuo, Allineamento Intelligente dello Schermo, Adattamento al Colore della Parete e Protezione Intelligente degli Occhi. Coloro che scelgono di acquistare Horizon S Max durante il Black Friday, riceveranno il supporto in omaggio.

Nella gamma Horizon, degno di nota anche Horizon Ultra, apprezzato per le sue incredibili performance visive in ambienti grandi e luminosi. Con queste soluzioni premium, ogni proiezione diventa un’esperienza cinematografica.

Soluzioni compatte e versatili: Elfin ed Elfin Flip

Per serate fra amici momenti di relax in casa la scelta non può che ricadere su XGIMI Elfin, l’opzione compatta per chi ha bisogno di risparmiare spazio in casa ma senza rinunciare alla qualità Full HD. La recente versione Elfin Flip – presentata a IFA 2024 – è ancora più leggera e versatile, si adatta facilmente a ogni ambiente e permette di proiettare immagini su pareti e soffitti con una semplice rotazione. Inoltre, è alimentato dal sistema operativo XGIMI OS con integrazione fluida di Netflix e garantisce un'esperienza utente intuitiva e senza interruzioni. Gli altoparlanti integrati da 2x3W migliorati da Dolby Audio offrono un suono di qualità che si abbina perfettamente al suo display vivace.

MoGo 2, MoGo 2 Pro e MoGo 3 Pro, alleati per l’intrattenimento quotidiano

Per chi desidera un proiettore affidabile e adatto all’uso quotidiano, la serie MoGo composta da MoGo 2 Pro, MoGo 2 e MoGo 3 Pro è l’alternativa perfetta. I primi due sono entrambi dotati di Android TV e di un'interfaccia intuitiva che rende semplice l’accesso ai contenuti streaming. In più MoGo 2 Pro include anche un supporto multi angolo, ideale per migliorare l’esperienza visiva in ogni spazio domestico.

MoGo 3 Pro per le sue dimensioni compatte e il suo peso di 1,1 kg è invece pensato per ambienti più piccoli o esterni. La caratteristica da non sottovalutare è che integra Google TV, il supporto nativo di Netflix e altre applicazioni di streaming. Si può ricaricare con un power bank da 65W così da poterlo usare anche in movimento e ora è in offerta con un’elegante custodia inclusa.

Portabilità e potenza con XGIMI Halo+

Per chi ama l’intrattenimento on-the-go, Halo+ offre il mix perfetto di portabilità e qualità d’immagine. Grazie alla batteria integrata e alla straordinaria risoluzione Full HD, è il proiettore adatto a portare il cinema ovunque si vada. I contenuti possono essere gestiti tramite il telecomando che dispone del pulsante per Netflix e Google Assistant, per trovare rapidamente film e contenuti tramite controlli vocali.

