Testimoniate la Gloriosa Evoluzione di Teamfight Tactics: Alla scoperta di Arcane

Teamfight Tactics: Alla scoperta di Arcane aggiunge tre potentissimi campioni di Arcane come unità a costo 6. Mel, Viktor e Warwick saranno giocabili a partire dal 5 dicembre 2024.

Teamfight Tactics: Alla scoperta di Arcane si evolve assieme ai personaggi nell'ultima stagione di Arcane.

Alcuni personaggi molto importanti della serie mancavano dal set al lancio. Tre potentissime unità a costo 6 stanno per arrivare sulla Convergenza e, proprio come in Arcane, niente sarà più lo stesso.

Guardate il nuovo Commento degli sviluppatori per scoprire quali sono state le sfide nel trasportare questi personaggi iconici da Arcane a Teamfight Tactics.

Date anche un'occhiata alla parte 2 di Aggiornamenti da incubo, in cui Pinguì, la mascotte di TFT, finisce assieme alle altre Mini Leggende nel mondo di Arcane.

Ecco cosa significa per i giocatori l'arrivo di queste rare unità da fine partita:

Mel: Mel è all'apice del suo potere e scatta per il campo di battaglia, riducendo i danni subiti dagli alleati e scatenando i danni accumulati. Dopo aver lanciato la sua abilità per un certo numero di volte, proteggerà il vostro Stratega dalla morte.

Tratto: Maga esiliata

Viktor: un Viktor glorioso e straordinariamente alto spara il suo raggio della morte invece di sferrare auto-attacchi, può stordire intere plance e trasforma tutti in credenti... che lo vogliano o meno.

Tratto: Araldo delle macchine

Warwick: balza in giro per giustiziare i nemici e, appena ne sono morti un po', entra in uno stato di furia diventando inarrestabile e fa a pezzi i nemici con danni e rubavita globale aumentati.

Tratti: Cacciatore sanguinario/Esperimento

Mel, Viktor e Warwick saranno disponibili con la patch 14.24 (5 dicembre 2024) su PC e dispositivi mobili.

Anche il secondo Stratega Senza vincoli di TFT, Warwick Arcane Senza vincoli, si unisce a Jinx Arcane Senza vincoli e fa il suo feroce debutto nella 14.24.

Il TFT Macao Open, dal 13 al 15 dicembre, si giocherà usando la versione aggiornata di Teamfight Tactics: Alla scoperta di Arcane.

Non perdetevi i festeggiamenti finali di Teamfight Tactics: Alla scoperta di Arcane. Per saperne di più sul programma del 2025, collezionate emote uniche seguendo il cast internazionale di co-streamer e fate la conoscenza di Sofficiotto, la nuova e impertinente Mini Leggenda ispirata a Macao e alle sue celebri crostatine all'uovo.

TEAMFIGHT TACTICS: Alla scoperta di Arcane - Il mondo di Arcane si manifesta di nuovo sulla Convergenza nell'ultimo aggiornamento di gioco di Teamfight Tactics, il gioco di strategia per PC più diffuso al mondo. Teamfight Tactics: Alla scoperta di Arcane uscirà su PC e dispositivi mobili il 20 novembre 2024 e sarà gratuito per tutti i giocatori.