Fitness sempre più smart con Xiaomi

Arrivano le nuove Xiaomi Smart Band 9 Pro e Xiaomi Smart Band 9 Active

Xiaomi presenta Xiaomi Smart Band 9 Pro e Xiaomi Smart Band 9 Active. Entrambi i wearable offrono funzionalità all'avanguardia pensate per migliorare il monitoraggio del fitness, il controllo della salute e la praticità nella vita di tutti i giorni, soddisfacendo le diverse esigenze degli utenti, dai principianti ai professionisti.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: design premium e funzionalità avanzate per il fitness

Per i professionisti e gli appassionati di fitness, Xiaomi Smart Band 9 Pro offre un display AMOLED quadrato dai bordi sottili aggiornato con un rapporto screen-to-body del 77%, che offre un'esperienza visiva immersiva. L'alta risoluzione da 336x480 pixel e la luminosità automatica fino a 1200nit assicurano una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce. Alimentata da una batteria da 350mAh, Xiaomi Smart Band 9 Pro supporta fino a 21 giorni di autonomia in condizioni di utilizzo tipico, rendendola una scelta affidabile anche per gli utenti più attivi.Progettata per prestazioni di alto livello, Xiaomi Smart Band 9 Pro vanta funzionalità avanzate di monitoraggio della salute, con un miglioramento del 15% sulla precisione della frequenza del battito cardiaco e con un monitoraggio 24/7 dell'ossigeno nel sangue e dei livelli di stress. Il dispositivo supporta anche il monitoraggio del sonno, fornendo resoconti dettagliati e suggerimenti personalizzati per migliorarlo. Traccia, inoltre, più di 150 modalità sportive e include algoritmi avanzati per il VO2 max, il carico di allenamento e i tempi di recupero. Inoltre, è dotato di GNSS integrato per una localizzazione accurata all'aperto e di un allenatore sportivo personale con animazioni di esercizi in 3D per dare la giusta motivazione.Con una durata della batteria fino a 21 giorni in condizioni di utilizzo tipico, Xiaomi Smart Band 9 Pro è progettata per persone dinamiche e particolarmente attente alla salute. I diversi cinturini alla moda, tra cui in TPU (poliuretano termoplastico), in pelle e con opzione di chiusura magnetica, la rendono perfetta per qualsiasi stile di vita.

Xiaomi Smart Band 9 Pro, è disponibile al prezzo di 79,99€ nelle colorazioni Obsidian Black, Rose Gold e Moonlight Silver, mentre Xiaomi Smart Band 9 Active nelle varianti colore Beige White, Blanck e Pink, al prezzo di 26,99€ da oggi 25 novembre su mi.com.

Inoltre, fino alle 23:59 del 2 dicembre, acquistando prodotti per un valore minimo di 49,90€ su mi.com è possibile ricevere in regalo una Xiaomi Smart Band 9 Pro. Con un acquisto invece di 16,90€ su mi.com è possibile ricevere una Xiaomi Smart Band 9 Active.