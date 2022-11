Arriva iotty Plus e la casa diventa sempre più smart

Una gamma completamente nuova, con sensoristica integrata, tante nuove funzionalità e automazioni, nonché massima attenzione alla sostenibilità.





iotty, l’azienda italiana che ha rivoluzionato la smart home con i suoi interruttori tecnologici e di design, annuncia il lancio di una nuova linea di prodotti che porta il concetto di casa intelligente ad un livello superiore: iotty Plus.

La gamma comprende tre prodotti: l’Interruttore Intelligente per luci e cancelli, quello dedicato a tende e tapparelle e la Presa Intelligente. Pur facendo tesoro dell’esperienza dei dispositivi già disponibili sul mercato, iotty Plus è un gamma completamente nuova, con caratteristiche di pregio sia a livello hardware che software. Il design, indiscusso punto di forza di iotty da sempre, è stato anch’esso rivisto per assecondare le caratteristiche tecniche del prodotto e garantirgli un ulteriore tocco di classe. iotty Plus si abbina ad ogni tipo di arredamento e può contare su finiture di colore bianco, nero, grigio, azzurro e sabbia.

I tre dispositivi insieme puntano a rendere evoluta, automatizzata e smart la gestione della casa grazie alla connettività Wi-fi, alla sensoristica integrata e a un’applicazione che, oltre ad assicurare una user experience ottimizzata, abilita nuove routine e funzionalità di automazione.

Moltissime novità sia hardware che software

I prodotti iotty Plus si contraddistinguono per caratteristiche inedite quali i sensori di luminosità, temperatura e prossimità, il riavvio semplificato tramite tocco prolungato della placca, i morsetti più spaziosi, un migliore aggancio della placca in vetro e una retroilluminazione ottimizzata con tutti LED bianchi. Pur mantenendo la stessa ampia compatibilità con le piattaforme per la casa smart (Alexa, Google Home, Siri e IFTTT), iotty Plus vi aggiunge la predisposizione per HomeKit di Apple e Matter.



Un’app più intuitiva

L’app iotty è stata completamente rinnovata per perfezionare la user experience e la semplicità d’uso, ma anche per far spazio a molte funzionalità inedite. Il software permette la gestione Multi Casa in app, consente il controllo della qualità dell’aria esterna e offre statistiche di consumo energetico in real time, permettendo agli utenti di regolarsi di conseguenza ed evitare ‘sorprese’ poco gradite in bolletta. Grazie a queste statistiche e alla possibilità di impostare automazioni basate su luminosità e temperatura della stanza, iotty Plus si pone infatti come un vero e proprio coach per il risparmio energetico. Infine, ma non per importanza, sono state inserite nuove tipologie di automazione multi-target e la possibilità di impostare scenari preferiti, oltre al comando ‘Dammi il cinque’ che può essere considerato come una sorta di tasto aggiuntivo sulla placca. Infatti, abbinando il tocco della mano aperta sul dispositivo a un comando, si può stabilire l’attivazione di un altro iotty presente in casa, oppure l’esecuzione di uno scenario, o ancora la modifica della luce di retroilluminazione e tanto altro.

Attenzione alla sostenibilità

Grazie all’utilizzo di un packaging unico con materiale riciclato, alla riduzione nell’utilizzo della carta, all’eliminazione delle bustine per manuali e viti e a un contenitore del vetro in carta anziché in plastica, iotty Plus dimostra inoltre la grande attenzione dell’azienda per il tema della sostenibilità ambientale, cui si sommano tutte le funzionalità smart rivolte alla riduzione dei consumi e all’abbattimento degli sprechi.

Prezzo e disponibilità

I prodotti della gamma iotty Plus sono disponibili da oggi, 9 novembre sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon ad un prezzo suggerito al pubblico di 99,90 euro .

