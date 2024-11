Mantova, Asola: 16enne spara in bocca a un compagno di scuola sull'autobus

Nel pomeriggio di venerdì 22 novembre, intorno alle 14:30, ad Asola, in provincia di Mantova, si è verificato un grave episodio di violenza tra adolescenti. Un ragazzo di 16 anni ha sparato in bocca a un compagno di scuola di 17 anni utilizzando una pistola scacciacani.

L'incidente è avvenuto a bordo di un autobus che percorreva la tratta Asola-Rivarolo Mantovano, mentre i ragazzi stavano tornando a casa da scuola. Secondo le ricostruzioni, tra i due giovani è scoppiata una lite che è rapidamente degenerata in spintoni. A un certo punto, il 16enne ha estratto una pistola scacciacani dalla giacca e ha sparato un colpo a distanza ravvicinata, colpendo il 17enne in bocca.

Nonostante l'arma fosse a salve, l'esplosione ha causato gravi ferite al 17enne, tra cui la perdita di tre denti e un trauma facciale. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale "Carlo Poma" di Mantova, dove è stata ricoverata per le cure necessarie.

Dopo l'aggressione, il 16enne ha fatto sparire l'arma, che al momento non è stata ancora ritrovata. I carabinieri di Asola hanno avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e determinare le motivazioni alla base del gesto. Sono state raccolte le testimonianze degli altri passeggeri presenti sull'autobus e acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza interne al mezzo.

Il giovane aggressore è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Le indagini, coordinate dalla Procura dei Minori di Brescia, proseguono per chiarire ulteriormente i dettagli dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità aggiuntive.

