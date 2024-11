Adele si congeda da Las Vegas: Mi mancherete terribilmente dopo il 100° spettacolo

Adele ha concluso la sua residenza a Las Vegas con un emozionante spettacolo al The Colosseum del Caesars Palace, esprimendo profonda gratitudine verso il pubblico che l'ha sostenuta durante le 100 esibizioni sold out. La cantante britannica, 36 anni, ha avviato 'Weekends With Adele' nel novembre 2022, offrendo performance che hanno riscosso un enorme successo. Durante l'ultimo concerto, Adele ha dichiarato: "È stato meraviglioso e mi mancherà terribilmente; mi mancherete terribilmente anche voi. Non so quando vorrò esibirmi di nuovo".

Nel luglio 2024, Adele aveva annunciato l'intenzione di prendersi una "grande pausa" dalla musica al termine di questa residenza. Durante l'ultimo spettacolo, ha condiviso un momento speciale con Céline Dion, presente tra il pubblico. Adele ha raccontato di aver pianto per "un'intera settimana" dopo l'incontro con la collega canadese, sottolineando l'importanza di quel momento: "È stato un momento che ha chiuso il cerchio per me, perché lei è l'unico motivo per cui volevo essere qui".

Il The Colosseum del Caesars Palace, con una capienza di circa 4.000 posti, è stato costruito appositamente per Céline Dion all'inizio degli anni 2000, in occasione della sua prima residenza dal 2003 al 2007. Questo legame tra le due artiste ha reso l'incontro ancora più significativo per Adele.

Adele ha annunciato l'intenzione di prendersi una lunga pausa dalla musica, esprimendo il desiderio di dedicarsi alla sua vita personale e familiare. Nonostante l'incertezza sul suo ritorno sulle scene, i fan hanno apprezzato profondamente il suo impegno e la sua dedizione durante questi spettacoli a Las Vegas.

