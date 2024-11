Morta Adele Corradi, l'insegnante che affiancò don Milani nella Scuola di Barbiana

Adele Corradi, l'insegnante che dal 1963 affiancò don Lorenzo Milani nella Scuola di Barbiana, è deceduta questa mattina a Firenze all'età di 99 anni. Nata il 9 dicembre 1924 nel capoluogo toscano, Corradi collaborò con don Milani fino al 1967, anno della sua scomparsa. Durante questo periodo, partecipò attivamente alla redazione collettiva del libro "Lettera a una professoressa", firmato dalla Scuola di Barbiana.

La Fondazione don Lorenzo Milani ha annunciato la sua scomparsa con un comunicato sul proprio sito, esprimendo vicinanza alla "grande famiglia del priore di Barbiana e a quanti hanno voluto bene ad Adele, consigliera ed anche per noi maestra". La Fondazione ha sottolineato come Corradi abbia dedicato la sua vita a difendere l'eredità di don Milani, promuovendo la conoscenza del suo insegnamento e della sua scuola.

Nel 2012, Corradi pubblicò il libro "Non so se don Lorenzo" (Feltrinelli), in cui racconta la sua esperienza a Barbiana e la collaborazione con don Milani. Nel testo, esprime il suo rispetto per il priore, affermando: "A me pare orribilmente offensivo anche soltanto tentare di difenderlo. Don Milani si difende da solo. Con tutto quello che ha fatto. E con tutto quello che ha scritto".

Adele Corradi iniziò la sua carriera come insegnante di lettere nella scuola media, ruolo che mantenne fino all'età di 67 anni. Nel 1963, durante una supplenza a Borgo San Lorenzo, venne a conoscenza della Scuola di Barbiana, dove i ragazzi studiavano con orario continuato. Spinta dal desiderio di comprendere il metodo educativo di don Milani, visitò la scuola e, impressionata dall'approccio innovativo, decise di unirsi al progetto.

Corradi raccontò che una delle pratiche fondamentali a Barbiana era la scrittura collettiva, che insegnava il rispetto per il pensiero altrui. Questo metodo la colpì profondamente, tanto da trasferirsi in una casa vicino alla parrocchia per poter collaborare più da vicino con don Milani. Divise così le sue giornate tra l'insegnamento nella scuola media di Borgo San Lorenzo al mattino e le lezioni a Barbiana nel pomeriggio.

Riflettendo sulla sua esperienza, Corradi ammise: "Per tutta la mia vita lavorativa sono stata insegnante di lettere nella scuola media. Sono andata in pensione a 67 anni. Devo confessare che ero un'insegnante identica alla destinataria della 'Lettera a una professoressa'. I rimproveri che i ragazzi di Barbiana rivolgono a quell'insegnante me li meritavo tutti. Per questo non c'è una parola della 'Lettera' che non sottoscriverei".

La scomparsa di Adele Corradi rappresenta una perdita significativa per il mondo dell'educazione e per tutti coloro che hanno a cuore l'eredità di don Lorenzo Milani e della Scuola di Barbiana.