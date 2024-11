Coppa Davis 2024: Italia in vantaggio 1-0 sull'Olanda grazie a Berrettini

Nella finale di Coppa Davis 2024, l'Italia ha preso il comando contro i Paesi Bassi grazie alla vittoria di Matteo Berrettini su Botic van de Zandschulp con un netto 6-4, 6-2. Questo successo porta gli azzurri in vantaggio per 1-0 nella serie, avvicinandoli alla possibilità di conquistare il terzo titolo nella competizione, dopo i trionfi del 1976 e del 2023.

Berrettini, attualmente numero 35 del ranking ATP, ha mostrato una prestazione solida e determinata. Nonostante un inizio incerto, con un break subito nelle fasi iniziali, l'italiano ha rapidamente ritrovato il suo ritmo. Il suo servizio potente, evidenziato da 16 ace, gli ha permesso di controllare gli scambi e mettere sotto pressione l'avversario. Dopo aver recuperato il break di svantaggio, Berrettini ha chiuso il primo set 6-4.

Nel secondo set, Matteo ha continuato a dominare, ottenendo un break nel terzo game e consolidando il vantaggio con un altro break nel settimo. Van de Zandschulp, numero 80 del mondo, ha faticato a rispondere al gioco aggressivo dell'italiano, cedendo il set 6-2.

Con questo risultato, l'Italia si trova a un passo dalla vittoria finale. Il prossimo incontro vedrà Jannik Sinner, numero 1 italiano e attuale numero 1 del mondo, affrontare Tallon Griekspoor, numero 40 del ranking ATP. Una vittoria di Sinner assicurerebbe all'Italia la seconda Coppa Davis consecutiva, un'impresa storica per il tennis italiano.

La finale si sta disputando al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, Spagna, con una folta presenza di tifosi italiani che sostengono calorosamente la squadra azzurra. L'Italia, guidata dal capitano Filippo Volandri, punta a confermare il successo dello scorso anno e a consolidare la propria posizione nell'élite del tennis mondiale.

La Coppa Davis rappresenta uno dei trofei più prestigiosi nel mondo del tennis, e l'Italia è determinata a scrivere un nuovo capitolo glorioso nella sua storia sportiva.

Coppa Davis, Italia-Olanda: Sinner sfida Griekspoor nella finale, orari e dove vederla - Oggi, domenica 24 novembre 2024, l'Italia affronta l'Olanda nella finale della Coppa Davis, con l'obiettivo di conquistare il titolo per il secondo anno consecutivo. Il match si svolge a Malaga, Spagna, presso il Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Coppa Davis 2024: Italia in finale contro l'Olanda, montepremi milionario in palio - Oggi l'Italia del tennis affronta un appuntamento storico: la finale di Coppa Davis contro i Paesi Bassi, con l'obiettivo di conquistare il secondo titolo consecutivo. A Málaga, gli azzurri, guidati dal capitano Filippo Volandri, hanno raggiunto l'atto conclusivo del torneo superando in rimonta l'Argentina, grazie al decisivo doppio formato da Jannik Sinner e Matteo Berrettini, e dominando l'Australia con un netto 2-0.

Italia-Olanda, finale Coppa Davis 2024: orari, programma e dove seguirla - Oggi, domenica 24 novembre 2024, l'Italia affronta l'Olanda nella finale della Coppa Davis, con l'obiettivo di confermare il titolo conquistato lo scorso anno. La sfida si terrà al Palacio de Deportes Martín Carpena di Málaga, con inizio alle ore 16:00.