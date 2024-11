Como-Fiorentina 0-2: Adli e Kean portano i viola in vetta

La Fiorentina continua la sua marcia trionfale in Serie A, conquistando la settima vittoria consecutiva con un 2-0 in trasferta contro il Como. Questo successo proietta i viola al primo posto in classifica, a pari punti con Inter e Atalanta, in attesa del risultato del Napoli.

La partita, disputata allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, ha visto la squadra di Raffaele Palladino imporsi con un gol per tempo. Al 19', Yacine Adli ha sbloccato il risultato con un potente tiro da fuori area, su assist di Lucas Beltrán. Nel secondo tempo, al 68', Moise Kean ha raddoppiato, finalizzando un preciso cross di Riccardo Sottil. Per Kean, si tratta del nono gol in campionato, confermando il suo ottimo stato di forma.

Il Como, guidato da Cesc Fàbregas, ha mostrato segnali di ripresa nella ripresa, creando diverse occasioni da gol. Tuttavia, le parate decisive di David De Gea hanno mantenuto inviolata la porta viola. Nel finale, la situazione per i lariani è peggiorata con l'espulsione di Edoardo Dossena per un fallo di reazione.

Con questa sconfitta, il Como rimane fermo a 10 punti, in piena zona retrocessione. La Fiorentina, invece, raggiunge quota 28 punti, consolidando la sua posizione ai vertici della classifica.

La prossima giornata vedrà i viola impegnati in un big match contro l'Inter, mentre il Como cercherà di invertire la rotta nella sfida salvezza contro il Lecce.

Parma-Atalanta 1-3: Gasperini conquista la vetta con l'Inter nella 13ª giornata di Serie A - L'Atalanta ha trionfato 3-1 sul Parma nella 13ª giornata di Serie A, disputata allo stadio Ennio Tardini. Con questa vittoria, la squadra di Gian Piero Gasperini ha raggiunto l'Inter in vetta alla classifica con 28 punti, in attesa del match del Napoli contro la Roma.

Milan-Juventus Serie A: Dettagli del Match, Probabili Formazioni e Dove Guardarlo in TV - Oggi, sabato 23 novembre 2024, alle ore 18:00, lo stadio San Siro ospiterà il tanto atteso incontro tra Milan e Juventus, valido per la 13ª giornata di Serie A. Questo match rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, desiderose di consolidare le proprie ambizioni in campionato.

Verona-Inter Serie A: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming - Oggi, sabato 23 novembre 2024, alle ore 15:00, l'Inter affronta l'Hellas Verona allo stadio Bentegodi per la 13ª giornata di Serie A. I nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, mirano a conquistare tre punti per avvicinarsi ulteriormente al Napoli, attualmente in vetta con un solo punto di vantaggio.