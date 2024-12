Autobus con 70 persone finisce in mare in Norvegia: 3 morti e feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 26 dicembre 2024, nel nord della Norvegia. Un autobus turistico con circa 70 persone a bordo è uscito di strada lungo la E10, nella municipalità di Hadsel, finendo parzialmente nelle acque del lago Åsvatnet, vicino a Raftsundet.

Le operazioni di soccorso sono in corso, rese difficili dalle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da neve e ghiaccio. Sul posto sono intervenuti elicotteri di soccorso e numerose squadre di emergenza per recuperare i passeggeri e prestare le prime cure.

Al momento, il bilancio provvisorio è di tre morti e quattro feriti gravi, come riferito dal capo del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen. Alcuni passeggeri sono stati trasportati in una scuola vicina per ricevere assistenza.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, considerando le condizioni atmosferiche avverse come possibile fattore determinante. La strada E10 è stata temporaneamente chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza nell'area interessata.

