Papa Francesco ai giovani: Non truccatevi l'anima, siate sinceri e liberi

Durante la Santa Messa celebrata nella Basilica di San Pietro per la XXXIX Giornata Mondiale della Gioventù, Papa Francesco ha rivolto un appello diretto ai giovani, esortandoli a mantenere la sincerità e la trasparenza, evitando di "truccare" la propria anima. Ha sottolineato l'importanza di essere autentici, senza cedere alla tentazione di apparire come "stelle per un giorno" sui social media o in altri contesti.

Il Papa ha messo in guardia contro la smania di essere visti, approvati e lodati, evidenziando come questa ricerca di consensi possa portare a vivere nell'affanno, spingendo a competere, fingere e svendere i propri ideali pur di ottenere visibilità. Ha ricordato ai giovani che la loro dignità non è in vendita e che Dio li ama così come sono, valorizzando la sincerità delle loro intenzioni più del successo e della fama.

Inoltre, Papa Francesco ha riflettuto sul fatto che non sono i violenti, i prepotenti o gli orgogliosi a fare la storia, ma spesso sono le azioni malvagie dell'uomo, ingannato dal Maligno. Ha invitato a considerare come coloro che causano sofferenza e guerre risponderanno davanti a Dio per le loro azioni.

Al termine della celebrazione, i giovani portoghesi hanno affidato i simboli della Giornata Mondiale della Gioventù, la Croce e l'Icona di Maria Salus Populi Romani, ai giovani coreani, segnando l'inizio del loro pellegrinaggio verso Seoul per la GMG del 2027. Papa Francesco ha interpretato questo gesto come un invito a vivere e portare il Vangelo in ogni parte della terra, senza fermarsi o scoraggiarsi, mantenendo la speranza e la gioia nel cuore.

Il Papa ha concluso esortando i giovani a tenere gli occhi fissi su Gesù e su Maria, nostra Madre, per trovare la forza di andare avanti, senza temere le difficoltà, senza fare compromessi e senza "maquillage spirituale", rimanendo testimoni di verità e amore. Ha infine chiesto loro di non perdere mai la gioia.

Papa Francesco in visita ad Ajaccio il 15 dicembre per il Congresso sulla Religiosità Popolare nel Mediterraneo - Il 15 dicembre 2024, Papa Francesco si recherà ad Ajaccio, in Corsica, per partecipare alla conclusione del Congresso "La religiosité populaire en Méditerranée". L'annuncio è stato dato oggi dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha dichiarato: "Accogliendo l'invito delle Autorità civili ed ecclesiastiche del Paese, Papa Francesco compirà un Viaggio Apostolico ad Ajaccio il 15 dicembre prossimo, in occasione della conclusione del Congresso 'La religiosité populaire en Méditerranée'".

Pietro Orlandi accusa il Vaticano: Emanuela usata per proteggere Papa Wojtyla - Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, ha recentemente partecipato a un incontro con gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma, dove ha espresso critiche nei confronti del Vaticano riguardo alla gestione del caso della sorella, scomparsa nel 1983.

Papa Francesco fa visita a sorpresa a Emma Bonino: incontro sui tetti di Roma - Papa Francesco ha fatto visita a sorpresa a Emma Bonino, leader radicale e presidente di +Europa, recentemente dimessa dall'ospedale. L'incontro si è svolto sulla terrazza dell'abitazione romana di Bonino, dove entrambi, seduti su sedie a rotelle, hanno condiviso un momento di intimità e dialogo.