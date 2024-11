Ucraina-Russia: Zelensky prevede la fine della guerra nel 2025 e attende le proposte di Trump

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso fiducia nella possibilità di concludere il conflitto con la Russia entro il 2025, annunciando l'elaborazione di un piano entro gennaio. Durante la terza conferenza internazionale "Grain from Ukraine", Zelensky ha dichiarato: "La guerra finirà quando la Russia deciderà di porvi termine, quando gli Stati Uniti adotteranno una posizione più decisa e quando il Sud globale si schiererà con l'Ucraina a favore della fine del conflitto".

Zelensky ha sottolineato l'importanza del sostegno internazionale, affermando: "Sarà un percorso difficile, ma sono convinto che abbiamo tutte le possibilità di raggiungere questo obiettivo l'anno prossimo. Tutte le nostre azioni si basano sulla Carta delle Nazioni Unite e speriamo che siano sostenute dai nostri partner".

Un elemento chiave per il presidente ucraino è rappresentato dalle future proposte della nuova amministrazione statunitense. Zelensky ha dichiarato: "Siamo pronti a valutare le proposte del nuovo presidente degli Stati Uniti. Penso che le avremo a gennaio e che avremo un piano per porre fine a questa guerra".

Nel frattempo, la Russia ha intensificato le sue azioni militari. Il presidente Vladimir Putin ha annunciato il lancio di un nuovo missile balistico ipersonico, l'Oreshnik, contro un obiettivo militare in Ucraina. Putin ha dichiarato che il missile può colpire obiettivi in tutta Europa e ha ordinato la produzione in serie di questa arma avanzata.

Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza, ha affermato che il conflitto potrebbe terminare senza ulteriori costi per l'umanità se la NATO cessasse di alimentare la guerra in Ucraina.

