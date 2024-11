Alessandro Basciano scarcerato: racconta la sua verità sull'accusa di stalking

Alessandro Basciano, influencer e deejay di 35 anni, è stato scarcerato oggi dal carcere di San Vittore, dove era detenuto con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni. All'uscita dal carcere, Basciano ha dichiarato: "Sto benissimo, non avendo fatto niente sto alla grande".

Accolto da un gruppo di amici, Basciano ha espresso l'intenzione di raccontare la sua versione dei fatti riguardanti l'ultimo anno: "La prima cosa che farò è dire la verità su tutto un anno intero".

Ha spiegato che l'ordinanza di custodia cautelare era basata su una querela presentata e successivamente ritirata da Codegoni nel dicembre 2023. Secondo Basciano, la querela riguardava un episodio in cui un paparazzo seguiva Codegoni, e si sospettava che fosse stato lui a incaricare il fotografo. Dopo il ritiro della querela, i due sarebbero tornati a convivere, e durante l'estate ci sarebbero stati tentativi di riconciliazione da parte di Codegoni.

Basciano ha inoltre menzionato di aver regalato a Codegoni una borsa Chanel del valore di 10.000 euro con una lettera allegata, pochi giorni prima dell'arresto. Ha sottolineato che la giudice per le indagini preliminari, Anna Magelli, dopo l'interrogatorio in carcere, ha disposto la sua scarcerazione immediata, ritenendo che non sussistessero elementi per mantenere la misura cautelare.

L'avvocato di Basciano, Leonardo D'Erasmo, ha dichiarato: "Adesso riabilitiamo questo ragazzo".

Sophie Codegoni, 23 anni, anche lei nota influencer e modella, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla scarcerazione di Basciano. La relazione tra i due, iniziata nel 2022 durante la partecipazione al "Grande Fratello Vip", si era interrotta lo scorso ottobre dopo un periodo di crisi.

Alessandro Basciano, il legale: Processo mediatico, è innocente - Alessandro Basciano, influencer e DJ di 35 anni, è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna, Sophie Codegoni. Il suo legale, Leonardo D'Erasmo, ha dichiarato che Basciano è profondamente turbato e sorpreso dalla situazione, sostenendo la sua innocenza.

Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo l'arresto di Alessandro Basciano per stalking - Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello e influencer, ha condiviso un toccante messaggio su Instagram in seguito all'arresto del suo ex compagno, Alessandro Basciano, con l'accusa di stalking nei suoi confronti. Nel suo post, Sophie ha espresso il dolore e la difficoltà di prendere una decisione così drastica, sottolineando la necessità di proteggere se stessa, la loro figlia e le persone a lei care.

Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano Paparazzati: Scoppia il Caso con Giulio Fratini - Nelle ultime ore, il mondo del gossip è stato scosso da immagini che ritraggono Elisabetta Gregoraci in atteggiamenti intimi con Alessandro Basciano, noto dj ed ex di Sophie Codegoni. Le foto, pubblicate dal magazine Diva e Donna, mostrano la coppia su uno yacht a Capri, intenti a sorridere, abbracciarsi e, secondo alcune fonti, baciarsi.