Napoli: donna si lancia da un'auto in corsa per sfuggire a un'aggressione; arrestato 38enne

Nella notte tra il 22 e il 23 novembre 2024, una giovane donna ha vissuto momenti di terrore nel centro di Napoli. Mentre attendeva un taxi in corso Umberto per rientrare a casa, è salita su un'auto credendo fosse il veicolo prenotato. Durante il tragitto, il conducente ha iniziato a molestarla, toccandola nelle parti intime. Al suo rifiuto di consumare un rapporto, l'uomo l'ha schiaffeggiata e le ha sottratto con forza il telefono cellulare, continuando a importunarla.

Nel tentativo disperato di sfuggire alle violenze, la ragazza ha aperto la portiera e si è lanciata dall'auto in movimento. Un passante, testimone della scena, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, segnalando la presenza di una donna che si era gettata da una vettura in corsa.

Gli agenti del Commissariato Ponticelli, giunti prontamente sul posto, hanno raccolto la testimonianza della vittima e, grazie alle dettagliate descrizioni del veicolo e dell'aggressore, hanno avviato le ricerche.

Poco dopo, i poliziotti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno individuato l'auto in via Brin e fermato il conducente, un 38enne originario di Caserta. L'uomo è stato trovato in possesso degli effetti personali della vittima. Inoltre, all'interno del veicolo sono stati rinvenuti diversi documenti di riconoscimento intestati ad altre persone, di cui il 38enne non ha saputo giustificare la provenienza.

Il responsabile è stato arrestato con l'accusa di rapina e violenza sessuale. È stato inoltre denunciato per ricettazione in relazione ai documenti trovati nel veicolo. La vittima, sebbene scossa dall'accaduto, ha ricevuto l'assistenza necessaria e ha collaborato con le autorità per ricostruire l'episodio.

