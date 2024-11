Coppa Davis: Berrettini vince su Kokkinakis, Italia in vantaggio 1-0 contro l'Australia

Matteo Berrettini ha portato l'Italia in vantaggio nella semifinale di Coppa Davis contro l'Australia, superando Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-7(5), 6-3, 7-5. Nonostante un inizio difficile, con la perdita del primo set al tie-break dopo aver mancato tre set point, Berrettini ha reagito nel secondo set, pareggiando il conto con un 6-3. Nel terzo set, sul punteggio di 5-5, l'azzurro ha ottenuto il break decisivo, chiudendo il match con un 7-5 finale. La partita è durata 2 ore e 43 minuti.

Successivamente, Jannik Sinner, numero uno al mondo, è sceso in campo per affrontare Alex De Minaur. Una vittoria di Sinner consentirebbe all'Italia di accedere alla finale. La semifinale si svolge al Palacio de Deportes Martín Carpena di Málaga, in Spagna, con l'Italia che difende il titolo conquistato lo scorso anno. La finale è prevista per domenica 24 novembre alle 16:00.

Coppa Davis: Italia-Australia, Sinner e Berrettini in campo per la semifinale - Oggi, sabato 23 novembre 2024, l'Italia affronta l'Australia nella semifinale di Coppa Davis al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Il programma prevede l'inizio alle ore 13:00 con il singolare tra Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis, seguito dal match tra Jannik Sinner e Alex De Minaur.

Coppa Davis: Italia-Australia, semifinale decisiva oggi a Malaga - Oggi, sabato 23 novembre 2024, l'Italia affronta l'Australia nella semifinale di Coppa Davis al "Martin Carpena" di Malaga. Dopo la rimonta nei quarti contro l'Argentina, gli azzurri, guidati da Jannik Sinner, cercano di replicare il successo dello scorso anno, quando sconfissero l'Australia 2-0 in finale, conquistando il trofeo dopo 47 anni.

Italia in semifinale di Coppa Davis: la sinergia vincente di Sinner e Berrettini - L'Italia ha conquistato l'accesso alla semifinale di Coppa Davis superando l'Argentina con una rimonta decisiva. Dopo la sconfitta iniziale di Lorenzo Musetti contro Francisco Cerúndolo, Jannik Sinner ha riportato la squadra in parità vincendo il suo singolare.