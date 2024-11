Alessandro Basciano, il legale: Processo mediatico, è innocente

Alessandro Basciano, influencer e DJ di 35 anni, è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna, Sophie Codegoni. Il suo legale, Leonardo D'Erasmo, ha dichiarato che Basciano è profondamente turbato e sorpreso dalla situazione, sostenendo la sua innocenza.

Dopo l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano, Anna Magelli, l'avvocato ha espresso fiducia nel sistema giudiziario, criticando al contempo il processo mediatico che, a suo dire, ha già condannato il suo assistito.

D'Erasmo ha sottolineato che Basciano ha fornito una versione dettagliata dei fatti, supportata da prove, e si attende che la magistratura faccia il suo corso. Riguardo a eventuali misure cautelari alternative, l'avvocato ha preferito non fornire ulteriori dettagli.

