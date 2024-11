Trump nomina Scott Bessent segretario al Tesoro per guidare l’agenda economica USA

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato Scott Bessent come prossimo segretario al Tesoro. Bessent, 62 anni, è il fondatore di Key Square Group, un hedge fund con sede a New York, e ha precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Investment Officer presso Soros Fund Management.

Nato a Conway, South Carolina, Bessent si è laureato in scienze politiche all'Università di Yale nel 1984. Durante la sua carriera, ha maturato una vasta esperienza nel settore finanziario, lavorando con figure di spicco come Jim Rogers e Jim Chanos, e ha avuto un ruolo significativo nel successo di Soros Fund Management negli anni '90.

Nel corso della campagna elettorale del 2024, Bessent ha svolto il ruolo di consigliere economico per Trump, contribuendo a delineare una strategia economica incentrata su riforme fiscali, deregolamentazione e promozione della produzione energetica nazionale. È noto per il suo sostegno all'uso dei dazi come strumento di politica commerciale, una posizione che lo distingue da molti colleghi di Wall Street.

La nomina di Bessent è stata accolta positivamente dai mercati finanziari, con Wall Street che ha mostrato segnali di fiducia nelle future politiche economiche dell'amministrazione Trump. Gli investitori si aspettano che le sue competenze in macroeconomia e la sua esperienza internazionale possano contribuire a una gestione efficace delle sfide economiche globali.

In qualità di segretario al Tesoro, Bessent sarà responsabile di supervisionare la politica fiscale degli Stati Uniti, gestire il debito pubblico e implementare le sanzioni finanziarie internazionali. La sua nomina dovrà essere confermata dal Senato prima di assumere ufficialmente l'incarico.

Con questa scelta, Trump dimostra l'intenzione di affidare ruoli chiave della sua amministrazione a professionisti con una solida esperienza nel settore finanziario, in linea con la sua visione di promuovere la crescita economica attraverso riforme strutturali e politiche commerciali assertive.

Matt Gaetz ritira la candidatura come Procuratore Generale nell'amministrazione Trump - Matt Gaetz, ex deputato repubblicano della Florida, ha annunciato il ritiro della sua candidatura a Procuratore Generale degli Stati Uniti, ruolo per il quale era stato nominato dal presidente eletto Donald Trump. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Gaetz ha dichiarato: "Nonostante il forte entusiasmo, è chiaro che la mia conferma stava ingiustamente diventando una distrazione dal lavoro cruciale per la transizione Trump/Vance".

Elon Musk: Le decisioni spettano al presidente Trump - Elon Musk ha recentemente dichiarato che le nomine governative sono esclusivamente decisioni del presidente Donald Trump. Nonostante la sua influenza nella campagna elettorale e la presenza costante accanto al presidente, Musk ha affermato: "Per essere chiari, per quanto io abbia espresso la mia opinione su qualche candidato, molte delle scelte sono state fatte senza che io ne fossi a conoscenza e le decisioni sono al 100% del presidente".

Trump nomina Matthew Whitaker ambasciatore alla NATO: America First al centro - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato Matthew Whitaker come ambasciatore presso la NATO. Whitaker, noto per la sua lealtà a Trump, ha precedentemente ricoperto il ruolo di procuratore generale ad interim durante la prima amministrazione Trump.