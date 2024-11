Riccardo Scamarcio a Belve: ironia e polemiche sulla frase del capobranco

L'intervista di Riccardo Scamarcio a "Belve", condotta da Francesca Fagnani e trasmessa il 19 novembre 2024, ha suscitato un acceso dibattito online. Durante la conversazione, la Fagnani ha ricordato una dichiarazione dell'attore risalente a diversi anni fa: "Il maschio è il capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli". Scamarcio ha risposto con ironia: "Però è nel gioco delle parti... che dobbiamo fare? Dobbiamo pulire casa?", aggiungendo di aver sempre avuto relazioni con donne indipendenti, rifiutando così l'etichetta di retrogrado.

La reazione del pubblico è stata immediata e polarizzata. Alcuni hanno interpretato il tono scherzoso dell'attore come un tentativo di sdrammatizzare, mentre altri hanno criticato la leggerezza con cui è stato affrontato un tema delicato come la parità di genere.

In risposta alle polemiche, Benedetta Porcaroli, compagna di Scamarcio, ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme all'attore e a Johnny Depp, accompagnata dalla didascalia: "Due rockettari e una groupie. Da oggi Modì, di Johnny Depp e con Al Pacino al cinema", riferendosi al film in cui Scamarcio è protagonista.

Tra i commenti alla foto, uno in particolare ha attirato l'attenzione: "Benni, li ha lavati i piatti oggi?". Porcaroli ha risposto ironicamente: "Non mi distraete che sto stirando, please". Anche questa risposta ha diviso gli utenti: alcuni l'hanno apprezzata per l'autoironia, mentre altri l'hanno ritenuta inopportuna, considerando la sensibilità del tema.

Riccardo Scamarcio irritato alla domanda sulla fidanzata Benedetta Porcaroli - Durante un'intervista rilasciata a Metropolis Extra, l'attore Riccardo Scamarcio ha mostrato segni di irritazione quando interrogato sulla sua vita sentimentale. La giornalista Giulia Santerini, di Repubblica, ha posto una domanda specifica riguardo alla fidanzata dell'attore, Benedetta Porcaroli, scatenando una reazione inaspettata da parte di Scamarcio.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? - Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli potrebbero essere una nuova coppia. A dare la notizia è Dagospia, secondo la bell'attrice avrebbe lasciato il compagno, il manager inglese Angharad Wood dal quale ha anche avuto un figlio, per il giovane collega che ha recitato nella serie Baby.